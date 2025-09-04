IFA 2025 ha rappresentato per Acer l’occasione per mostrare la propria visione tecnologica a 360 gradi, coprendo segmenti diversi come laptop ultraleggeri, soluzioni AI dedicate alla produttività, workstation compatte, dispositivi per il gaming estremo e monitor dal design ricercato. Un portafoglio molto ampio, che riflette la volontà dell’azienda di rafforzare la propria posizione tanto nel mercato consumer quanto in quello professionale.

“Con questa nuova generazione di prodotti vogliamo offrire soluzioni che anticipino i bisogni degli utenti, dalla produttività mobile alle prestazioni estreme per il gaming, fino alle esperienze AI che semplificano la vita quotidiana” ha dichiarato Acer durante la presentazione.

Laptop ultraleggeri e AI-integrata

Tra i protagonisti c’è il Swift Air 16, uno dei portatili da 16 pollici più leggeri al mondo, realizzato in lega di magnesio-alluminio e dal peso inferiore al chilogrammo. Supporta i processori AMD Ryzen AI 300 Series (fino al Ryzen AI 7 350) ed è un Copilot+ PC, con funzionalità come Recall e Click to Do. Lo schermo può arrivare a un AMOLED WQXGA+ 120 Hz, mentre la batteria offre fino a 13 ore di autonomia.

Chromebook e mini workstation

Debutta anche il Chromebook Plus Spin 514, il primo convertibile Acer basato su MediaTek Kompanio 910 Ultra con NPU dedicata all’elaborazione AI. Offre autonomia fino a 17 ore e un display touch fino a 2,8K.

Per chi cerca potenza professionale, Acer ha presentato la mini workstation Veriton GN100 AI, dotata di superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, capace di raggiungere 1 petaFLOP di potenza di calcolo AI.

Gaming: la nuova Predator Series

Il settore gaming vede il lancio del nuovo Predator Helios 18P AI, un vero desktop replacement con Intel Core Ultra 9 285HX, GPU NVIDIA RTX 5090, fino a 192 GB di RAM ECC, storage fino a 6 TB e display Mini-LED 18” 4K con 1000 nit e copertura 100% DCI-P3. Il raffreddamento è affidato a ventole con pale ultrasottili di nuova generazione.

Completano l’offerta i desktop Predator Orion 7000 e 5000:

Orion 7000 : CPU Core Ultra 9 285K , GPU RTX 5090 , fino a 128 GB DDR5 , con raffreddamento Predator CycloneX 360 e dissipatore a liquido.

: CPU , GPU , fino a , con raffreddamento Predator CycloneX 360 e dissipatore a liquido. Orion 5000: fino a Core Ultra 7 265F e RTX 5080, con sistema di raffreddamento ad aria.

Accanto a questi arriva il monitor Predator X27U F8, OLED da 27″ con refresh fino a 720 Hz, supporto VESA DisplayHDR 500 TrueBlack e copertura 99% DCI-P3. Sul fronte periferiche, la nuova tastiera meccanica Predator Aethon 550 TKL introduce switch hot-swappable, retroilluminazione RGB e tripla modalità di connessione.

Monitor di design e fascia alta

In collaborazione con Amadana, Acer ha presentato monitor sottilissimi e dal design minimale come il 27ART0 P1, da 27″ con refresh a 144 Hz e spessore di appena 8 mm, e il portatile 16APM1QJ da 16″. Per la fascia più alta, il monitor CE270U Z, OLED da 26,5″ con risoluzione 1440p, refresh 280 Hz e HDR da 1000 nit, punta invece a un’utenza professionale ed enthusiast.

Con questa nuova ondata di prodotti, Acer si posiziona come protagonista a IFA 2025, abbracciando sia l’innovazione legata all’intelligenza artificiale sia il mondo del gaming più estremo, senza trascurare estetica e design. Una strategia che punta a intercettare utenti molto diversi tra loro, ma accomunati dall’esigenza di dispositivi potenti, affidabili e pronti a durare negli anni.

Qui sotto i prodotti con i prezzi che sono stati svelati. Tenete presente che potrebbero subire modifiche sopra tutto per quelli non ancora annunciati per l’Europa.

Prezzi e disponibilità Acer a IFA 2025

Prodotto Specifiche principali Prezzo di lancio Disponibilità Swift Air 16 16″, <1 kg, AMD Ryzen™ AI 300 Series, AMOLED WQXGA+ 120 Hz, 13h autonomia da 999 € Novembre 2025 (EMEA) Chromebook Plus Spin 514 Convertibile, MediaTek Kompanio 910 Ultra con NPU AI, autonomia fino a 17h, display fino a 2,8K 699,99 $ Ottobre 2025 Veriton GN100 AI Mini workstation con superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, fino a 1 petaFLOP AI n.d. In arrivo (2025) Predator Helios 18P AI Intel Core Ultra 9 285HX, GPU RTX 5090, fino a 192GB ECC RAM, Mini-LED 18″ 4K n.d. 2026 Predator Orion 7000 Desktop, Intel Core Ultra 9 285K, RTX 5090, fino a 128GB DDR5 3.999 € Q1 2026 Predator Orion 5000 Desktop, Intel Core Ultra 7 265F, RTX 5080 2.999 € Q1 2026 Predator X27U F8 Monitor OLED 27″, refresh fino a 720 Hz, DisplayHDR 500 TrueBlack 1.199 € Q2 2026 Predator Aethon 550 TKL Tastiera meccanica, hot-swappable, tripla connessione, RGB 179 € Settembre 2025 27ART0 P1 (Amadana) Monitor IPS 27″, spessore 8 mm, refresh 144 Hz 169 € Q1 2025 (EMEA) 16APM1QJ (Amadana) Monitor portatile 16″, 1080p, 1,4 lb 119 € Q1 2025 (EMEA) CE270U Z Monitor OLED 26,5″, 1440p, refresh 280 Hz, HDR 1000 nit 700 $ Q1 2025 (NA)

