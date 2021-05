Acer annuncia di aver aderito all’iniziativa RE100 con la sottoscrizione di un impegno nel raggiungimento dell’utilizzo di energia rinnovabile al 100% entro il 2035. Acer ha confermato il suo pieno impegno nell’affrontare le sfide ambientali attraverso la sua piattaforma “Earthion”, che coordina i rapporti tra i suoi dipendenti e i relativi

partner per ampliare l’impatto ottenibile a livello globale per la

sostenibilità. Da tutto ciò nasce Aspire Vero, il primo device progettato seguendo i principi di eco-sostenibilità.

Un impegno per un’energia rinnovabile

Acer è un brand che è impegnato già da molti anni nel migliorare l’efficienza energetica. Sin dal 2008 ha adottato il sistema di divulgazione globale di CDP per monitorare gli impatti ambientali della sua catena di fornitura estendendo il sistema a due livelli di coinvolgimento dei fornitori.

Dal 2012 Acer ha iniziato a imporsi dei limiti sempre più bassi riguardo l’utilizzo del carbonio, attraverso la gestione e l’uso di energia rinnovabile. Attraverso costanti e numerosi sforzi, il brand Acer, comprese le sue attività globali e filiali, ha raggiunto nel 2020 l’obiettivo di ridurre le sue emissioni di carbonio del 60% in tutto il mondo.

“Sono entusiasta nel vedere i nostri partner e i dipendenti Acer che insieme collaborano nel prendere decisioni per proteggere il nostro pianeta per le generazioni future. Hanno già aderito alla Acer Earthion Mission alcuni nostri partner, come AUO, Compal, Innolux e Quanta, con lo scopo di promuovere lo sviluppo di progetti e processi ecologici e sostenere il nostro obiettivo del 100% di energia rinnovabile per un pianeta sostenibile” Tiffany Huang, Co-Chief Operating Officer, Acer Inc

Dopo aver raggiunto questo prestigioso traguardo Acer ha annunciato di aver aderito a RE100, un’iniziativa aziendale a carattere mondiale nell’impegno di utilizzo del 100 % di energia rinnovabile, e si prefigge di raggiungere questo obiettivo entro il 2035.

L’energia rinnovabile è stata utilizzata da numerose realtà di Acer sin dal 2013, con alcune filiali hanno persino installato pannelli solari per generare la propria energia. Nel 2020, il gruppo Acer ha raggiunto il 44% di utilizzo di energia rinnovabile a livello globale.

“Sono lieto di dare il benvenuto ad Acer in RE100. Impegnandosi al raggiungimento del target del 100% di elettricità rinnovabile entro il 2035, Acer si unisce ad altre 300 aziende leader a livello mondiale, impegnate a guidare il cambiamento del mercato. E’ un forte segnale che l’elettricità rinnovabile è fondamentale e invitiamo alte società a seguire l’esempio di Acer” Sam Kimmins, Head of RE100, The Climate Group

Con Earthion è possibile combinare i punti di forza della catena di distribuzione

Acer ha deciso di portare avanti i suoi impegni ambientali attraverso Earthion, una piattaforma che combina i punti di forza dell’azienda, dei suoi partner della catena di distribuzione, dei consumatori e dei loro dipendenti.

“Earthion” è una fusione delle parole “Earth + Mission” ed è il nome che Acer ha scelto per rappresentare il suo intento di aiutare ad affrontare le sfide ambientali attraverso soluzioni innovative e integrate. La forza trainante di Earthion è la convinzione che ogni membro del progetto, attraverso la sua collaborazione, possa effettivamente creare un impatto positivo sull’ambiente.

I principali punti d’interesse di Earthion sono:

Energia – utilizzo del 100% di energia rinnovabile come obiettivo

– utilizzo del 100% di energia rinnovabile come obiettivo Design del Prodotto – innovazioni ecosostenibili

– innovazioni ecosostenibili Design del Packaging – ridurre l’utilizzo del packaging utilizzando più materiale riciclato

– ridurre l’utilizzo del packaging utilizzando più materiale riciclato Produzione – ridurre al minimo l’impatto ambientale

– ridurre al minimo l’impatto ambientale Logistica – lasciare la più piccola impronta di carbonio possibile

– lasciare la più piccola impronta di carbonio possibile Riciclo – riciclaggio, riutilizzo e riduzione mirata delle risorse

La piattaforma Acer Earthion è il culmine di diversi anni di lavoro e sforzi, e da questa idea ha portato alla nascita di Project Humanity, un’iniziativa a livello aziendale per aumentare la consapevolezza dell’aumento esponenziale dei problemi globali e per incoraggiare ogni dipendente Acer a contribuire attraverso cambiamenti positivi.

Attraverso il progetto di utilizzare energia pulita e materiali sostenibili, Acer ha realizzato, in concomitanza con i suoi partner, la sua piattaforma Earthion e il primo prodotto incentrato sulla sostenibilità è il nuovo notebook Acer Aspire Vero.

Acer Aspire Vero, il notebook eco-sostenibile

Il primo prodotto presentato all’interno della piattaforma Earthion, è il nuovo Acer Aspire Vero, il dispositivo Acer progettato re-immaginando il processo di produzione dei computer.

La plastica riciclata post-consumo (PCR) viene utilizzata per la scocca e i tasti della tastiera. Il packaging è ecosostenibile: la scatola del nuovo Acer Aspire Vero è realizzata con polpa carta riciclata all’80-85% e per proteggere l’alimentatore, vengono utilizzati dei manicotti di carta riciclata. Inoltre, il sacchetto di protezione del laptop e il foglio tra tastiera e schermo, sono realizzati con plastica riciclata industriale al 100%.

Queste attenzioni alla sostenibilità si ripercuotono anche sulla grafica della scatola che è stampata utilizzando inchiostro di soia; il notebook stesso non contiene tracce di vernice sul telaio, riducendo notevolmente l’impatto ambientale.

La struttura del notebook è tenuta insieme da viti standard, facilmente accessibili, per un processo di smontaggio più semplice e intuitivo. Il notebook si distingue per gli esclusivi accenti gialli e grigio vulcano sui paraurti e per l’inversione dei tasti R ed E per richiamare l’inglese delle tre RE: reduce, reuse and recycle (ridurre, riutilizzare e riciclare).

Con l’ultimo processore Intel Core di undicesima generazione e con la scheda grafica Intel Iris Xe, Acer Aspire Vero consente di svolgere con semplicità i task quotidiani grazie ad uno spazio di archiviazione SSD M.2 fino a 1TB per musica, film e file personali.

All’apertura del display si nota immediatamente il design delle cerniere che sollevano leggermente il notebook durante l’utilizzo, offrendo un’esperienza di digitazione più ergonomica, mentre l’intelligenza artificiale garantisce limpidità alle videoconferenze grazie alla riduzione del rumore. Il notebook è inoltre dotato di Intel Wi Fi 6 (Gig +), una porta USB Type-C, due porte USB 3.2 e una porta HDMI 2.0 per l’uscita video.

