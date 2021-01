Il nuovo Acer Chromebook Spin 512 (R853TA) e il nuovo Acer Chromebook Spin 511 (R753T) sono equipaggiati con gli ultimissimi processori Intel Pentium Silver o Celeron ed hanno un design perfetto per l’ambiente scolastico.

Tra le caratteristiche principali troviamo la certificazione militare MIL-STD 810, che assicura un’ottima resistenza agli urti dei notebook, una tastiera anti-manomissione, e la tecnologia Antimicrobial Corning Gorilla Glass oltre ad uno speciale agente antimicrobico che protegge la tastiera e il touchpad.

Che stiano imparando da casa o in classe, gli studenti hanno bisogno di un Chromebook affidabile che li mantenga connessi e pronti ad impegnarsi I nuovi Acer Chromebook offrono prestazioni, connettività e durabilità, tutte caratteristiche di cui gli studenti hanno bisogno per essere aiutati ad avere successo nella loro istruzione. James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer In

Display Antimicrobico disponibile in due dimensioni

I nuovi Chromebook dispongono di un touchscreen con tecnologia Antimicrobial Corning Gorilla Glass, realizzata appositamente per contenere al massimo la riproduzione di microrganismi che causano macchie di unto e odori sgradevoli, ed è resistente ai graffi, l’ideale per tutte quelle situazioni in cui il notebook può passare tra le mani di diverse persone durante l’arco della giornata.

L’Acer Chromebook Spin 511 offre uno schermo da 11,6 pollici HD IPS, con formato 16:9, che gli garantisce delle dimensioni compatte e facilmente trasportabili.

L’Acer Chromebook Spin 512 ha un display con formato 3:2 che offre una maggiore produttività grazie al 18% dello spazio verticale dello schermo rispetto ad un display egualmente ampio, permettendo di visualizzare più contenuti contemporaneamente.

Robustezza pensata per gli studenti sempre in movimento

Sia il nuovo Acer Chromebook Spin 512, che l’Acer Chromebook Spin 511, sono stati progettati per sostenere tranquillamente l’utilizzo intensivo grazie alla struttura che resiste agli urti, in conformità ai test dello standard militare MIL-STD 810H.

All’interno della scocca è nascosto un paraurti ammortizzante che protegge il dispositivo nell’eventualità di cadute, da un’altezza massima di 122 cm, e dallo schiacciamento di un peso fino a 60 kg.

Presenti all’interno anche delle staffe rinforzate per proteggere la solidità del display, mentre le porte di connessione sono state rinforzate con delle piastre metalliche aggiuntive per garantire il mantenimento della posizione anche con un utilizzo intenso.

Il nuovo Acer Chromebook Spin 512 include uno speciale agente antimicrobico agli ioni d’argento, conforme alle specifiche BPR e EPA, per offrire una costante riduzione nella riproduzione microbica secondo JIS Z 2801 e ISO Protocollo di test 22196.

Su entrambi i Chromebook i touchpad sono resistenti all’umidità e i pulsanti della tastiera sono ancorati meccanicamente per rendere più difficile l’intrusione di corpi esterni. Proprio per questo Acer ha implementato un sistema che permette di far defluire da sotto il telaio tutta la sporcizia, o liquidi, nel caso di versamento accidentale (massimo 330 ml).

I rivestimenti in plastica sul computer sono stati testati e certificati secondo il rigoroso standard di sicurezza dei giocattoli ASTM F963-16 e vanno a coprire anche lo standard UL/IEC 60950-1, garantendo l’assoluta tranquillità in caso di utilizzo dei Chromebook da parte dei bambini più piccoli.

Convertibile e con le prestazioni giuste per tutti

I nuovi Chromebook Acer offrono agli studenti la possibilità di lavorare contemporaneamente su più progetti, grazie ai processori Intel N4500 e N5100 di ultima generazione, affiancati da un massimo di 64 GB di memoria eMMC e fino a 8 GB di memoria RAM, e di studiare in tutta tranquillità grazie alla batteria che offre fino a 10 ore di utilizzo.

Entrambi i nuovi Chromebook Acer hanno la possibilità di ruotare lo schermo di 360°, grazie alle cerniere di ultima generazione che permettono quattro modalità di utilizzo e hanno una fotocamera da 8 MegaPixel HDR, con un ampio campo visivo da 88 gradi, per partecipare a lezioni di gruppo. Degna di nota la presenza di un otturatore fisico, che può essere chiuso in qualsiasi momento oscurando in tal modo la webcam per mantenere la propria privacy.

Connettività veloce e immediata

Gli studenti potranno usufruire di una connessione Internet veloce e affidabile sui nuovi Chromebook Acer, grazie alla connettività Intel Wi-Fi 6802.11ax MU-MIMO.

Entrambi i Chromebook sono dotati di due porte USB 3.2 Type-C rinforzate, che possono essere utilizzate per numerose funzioni, come ricaricare il dispositivo o altri prodotti, trasferire dati a velocità fino a 5 Gbps e connettersi a un display esterno HD. Presenti anche due porte USB 3.2 tipo A rinforzate e la connessione Bluetooth 5.1.

Con Google Play sarà semplice essere al sicuro e al passo con i tempi

Gli amministratori IT potranno aggiornare semplicemente tutti i prodotti, attraverso la gestione diretta basata sul Web, permettendo un supporto rapido e immediato.

La sicurezza degli studenti e delle aziende è ai massimi livelli, poiché Chrome OS viene automaticamente aggiornato proteggendo allo stesso tempo da virus e malware.

I ragazzi più piccoli potranno godere di un livello di sicurezza ulteriore, se i genitori vorranno installare l’app Family Link sui Chromebook semplificando l’impostazione delle regole di base digitali, mentre i figli esplorano Internet. Family Link consente ai genitori di impostare semplicemente limiti di tempo di utilizzo giornalieri, personalizzare l’elenco di siti web e app che i loro figli possono utilizzare e, persino, di gestire l’account Google dei loro figli o di bloccare in remoto gli account supervisionati sul Chromebook, in caso di necessità.

Tutti i dispositivi Acer Chrome OS supportano l’accesso multiutente, quindi, ogni studente può semplicemente accedere al proprio account univoco dove troverà i propri progetti e la propria casella di posta di Gmail, mantenendo al sicuro tutte le informazioni in caso di smarrimento o furto del Chromebook.

Grazie all’archiviazione su Google Drive i file, i documenti e le foto personali sono al sicuro nel cloud Google garantendo all’utilizzatore di avere sempre a disposizione l’ultima versione dei suoi programmi preferiti.

Una funzione estremamente importante è la possibilità per i reparti IT di preparare anticipatamente i Chromebook all’utilizzo, aggiungendoli automaticamente all’amministrazione scolastica non appena uno studente si connette a Internet attraverso la registrazione zero touch.

Per garantire un supporto completo a Google Play e a tutta la G-Suite for education dei nuovi Chromebook Acer, tutte le impostazioni di accessibilità verranno sincronizzate all’ultima versione disponibile e in maniera automatica, a prescindere dall’ultimo dispositivo dal quale ci siamo connessi offrendo, così, la piena compatibilità alla sconfinata libreria di applicazioni presenti nello store di Google.

Prezzi e disponibilità

L’Acer Chromebook Spin 512 (R853TA) sarà disponibile in Italia dal terzo quadrimestre del 2021 ad un prezzo indicativo di 399,00 €.

L’Acer Chromebook Spin 511 (R753T) sarà disponibile in Italia dal terzo quadrimestre del 2021 ad un prezzo indicativo di 369,00 €.

Specifiche tecniche, prezzi e disponibilità variano in base ai Paesi. Per ulteriori informazioni su disponibilità, dotazione e prezzi in Italia, contattare Acer Italia all’indirizzo www.acer.it

