Con i nuovi dispositivi pensati per la vita on the road, il notebook Acer ENDURO Urban N3 e il tablet Acer ENDURO Urban T1 sono progettati per essere durevoli in ogni situazione.

Per tutte quelle persone che sono sempre in movimento, sarà impossibile non innamorarsi del profilo compatto dell’ENDURO Urban N3 e, allo stesso modo, le famiglie moderne potranno interagire e aiutare al meglio i figli con la flessibilità dell’ENDURO Urban T1.

Acer ENDURO Urban N3

Il nuovissimo Acer ENDURO Urban N3 è un notebook da 14 pollici progettato per esplorare e vivere la vita come un’avventura.

Il notebook ha le giuste dimensioni per essere facilmente trasportato in viaggio, pesa solo 1,85 kg ed è spesso 21,95 mm, ma risulta allo stesso tempo perfetto per sostenere tutte le avventure fuori dalle consuete mura domestiche.

Il laptop è stato testato per soddisfare le certificazioni militari MIL-STDH 810H e ha una resistenza a polvere e acqua IP53, dandogli la possibilità di sopportare cadute e temperature rigide. Inoltre, sono presenti dei paracolpi che assorbono gli urti su ogni angolo, porte di connessione, altoparlanti e pulsanti impermeabili, oltre all’esclusivo Aquafan di Acer, una ventola idrorepellente che opera in coppia ad un esclusivo sistema di drenaggio per espellere tutta l’acqua che potrebbe entrare dentro l’ENDURO Urban N3.

Il notebook è molto resistente, ma anche l’interno risulta estremamente performante. Infatti, troviamo i nuovi processori Intel Core i7 di undicesima generazione per affrontare tranquillamente le sfide quotidiane, affiancato da una scheda video NVIDIA GeForce MX330, un SSD da 1 TB e fino a 32 GB di memoria RAM DDR4.

Presente una porta USB di tipo C con funzioni complete, uno slot per schede SD, una porta Thunderbolt4 e un veloce Wi-Fi 6, che permettono agli utenti qualsiasi tipo di connessione ovunque sia necessario.

Con una batteria a lunga durata sarà possibile lavorare fino a 13 ore sul bellissimo display IPS Full HD con 450 nit di luminosità, anche all’esterno in condizioni di forte luminosità.

Acer ENDURO Urban T1

Il nuovo e resistentissimo Acer ENDURO Urban T1 è un tablet da 10 pollici pensato per sopportare qualsiasi avventura familiare da affrontare, grazie al suo peso contenuto di soli 595 grammi e allo spessore di soli 9,8 mm.

L’Acer ENDURO Urban T1 è sicuro e leggero allo stesso tempo, certificato con il MIL-STD 810H e con la resistenza a polvere e acqua IP53, sosterrà tranquillamente tutte le avversità quotidiane. Con una scocca realizzata con materiali antiurto, dotata di angoli e paraurti rinforzati, e un design impermeabile per proteggere altoparlanti, pulsanti e porte di connessione, l’Acer ENDURO Urban T1 è il dispositivo perfetto per ogni avventura.

Grazie ad una risoluzione Full HD e una luminosità di oltre 450 nit, questo bellissimo schermo touchscreen, con multitouch fino a 10 pressioni contemporanee, permette di godere in tutta tranquillità qualsiasi contenuto multimediale. Il display ha un trattamento Antimicrobial Corning Gorilla Glass, che presenta un componente in argento ionico per proteggere e mantenere pulito lo schermo.

Presenti, inoltre, il Wi-Fi dual band, una fotocamera frontale da 2 MP e una posteriore da 5 MP per eventuali necessità didattiche all’aperto.

Grazie ad una durata della batteria fino a 8 ore, al sistema operativo Android 10 (Go edition) e ad un processore quad-core, l’Acer ENDURO Urban T1 è sempre pronto ovunque l’utente si trovi.

Prezzi e disponibilità

Acer Enduro Urban N3 (EUN314-51W) sarà disponibile in Italia dal mese di giugno con prezzi a partire da 999€.

Acer Enduro Urban T1 (EUT110) sarà disponibile in Italia dal mese di giugno con prezzi a partire da 269€.

