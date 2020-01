Due nuovissimi portatili sono stati appena presentati alla fiera CES di Las Vegas da Acer. I due modelli entrano a far parte della fortunata serie Swift 3, apprezzata in tutto il mondo e specialmente qui da noi in Italia.

Vediamo insieme i due modelli presentati

Acer Swift 3 – SF313-52/G

Il piccoletto si presenta al pubblico come un connubio di potenza che permette una produttività totale in movimento, senza gravare sul peso e le dimensioni. Grazie allo spessore di soli 15,95 mm e al peso di soli 1,19 kg, ottenuti utilizzando il metallo come materiale principale per il portatile, è possibile inserire lo Swift 3 in qualsiasi borsa o zaino per poter essere ready to work ogni qualvolta sia necessario.

Il display è racchiuso da delle cornici ultrasottili che offrono un interessantissimo rapporto screen-to-body dell’83,65% con un intrigante e anomalo aspect ratio di 3:2 per offrire un 18% di spazio di visualizzazione in più in altezza verticale. Il display da 13,5 pollici, che supporta il 100% dello spazio colore sRGB, le tecnologie Acer Color IntelligenceTM e Acer ExaColor, rende quasi vive le immagini riprodotte su di esso.

Governato da un processore Intel, questo modello ha superato rigorosi test che gli hanno permesso di entrare a pieno diritto nel gruppo di notebook facenti parte del Project Athena; questi prodotti, tra cui questo Swift 3 garantiscono all’utilizzatore di essere estremamente reattivi, poco energivori e che possono adattarsi a svariate situazioni di lavoro senza incorrere in rallentamenti vari.

Oltre al processore Intel di decima generazione, che per dovere di cronaca è il CoreTM i7-1065G è accompagnato dalle più recenti schede grafica di NVIDIA, una batteria di lunga durata che consente fino a 16 ore di produttività e una strabiliante ricarica rapida che garantisce con soli 30 minuti una vita media di circa 4 ore.

Sono presenti infine la tastiera retroilluminata, la funzione Wake On Voice

(WoV), che permette l’interazione degli utenti con Cortana anche quando il dispositivo è in

Standby, Windows Hello tramite un lettore di impronte digitali per un accesso al sistema

più facile e sicuro e, una volta avviato, rende disponibile una porta USB Type-C con funzionalità complete per velocità di trasferimento dati incredibilmente elevate tramite i connettori Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 2 o DisplayPort. Il Wi-Fi 6 a doppia banda (802.11ax) offre un’esperienza di navigazione web più fluida, per una produttività fino a 3 volte maggiore e riduce la latenza fino al 75% rispetto a Wi-Fi 5 (802.11ac).

Acer Swift 3 -SF314-42

Il fratellone, solo perchè ha mezzo pollice in più di dimensioni, è governato invece dai più recenti processori AMD Ryzen Mobile ed è un dispositivo moderno che garantisce un perfetto equilibrio tra efficenza, stile e potenza. Questo modello di ultima generazione, rispetto a quello visto sopra, ha poche differenze strutturali, stessi materiali e linee, cambia solamente nella dimensione dello schermo, che sale a 14 pollici, nel peso che aumenta di 100 grammi portandolo a 1,2 Kg, nello spessore che sale a 16,55 mm e, ovviamente, nel processore.

Proprio il processore AMD Ryzen serie 4000 permette prestazioni eccezionali grazie all’innovativo processo produttivo a 7 nm e all’architettura core Zen 2, che abbinati ad una configurazione massima ottenibile con 16 GB di RAM rendono lo Swift 3 una soluzione

potente per la produttività in movimento. Così come l’altro ritroviamo tutte le caratteristiche secondarie presenti su questo come il Wi-Fi 6 (802.11ax), la tastiera retroilluminate e il lettore di impronte digitali. Grazie infine alla presenza di spazio di archiviazione su SSD PCle fino a 512 GB è possibile lavorare e svolgere tutte le nostre mansioni in maniera veloce e senza rischio di danneggiamento dei dati.

Prezzi e disponinbilità

Acer Swift 3, nelle varianti Intel SF313-52/SF313-52G, sarà disponibile in area EMEA a partire da questo marzo 2020 con prezzi a partire da 799 euro a seconda della configurazione.

Acer Swift 3, nelle varianti AMD SF314-42, sarà disponibile all’interno dell’area europea sempre a fine marzo con prezzi a partire da 599 euro, sempre a seconda della configurazione richiesta.

Specifiche tecniche, prezzi e disponibilità variano in base ai Paesi. Per ulteriori informazioni sudisponibilità, dotazione e prezzi in Italia, contattare Acer Italia all’indirizzo www.acer.it.