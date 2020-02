Acer è sempre stata attenta al mondo scolastico, basti pensare alla divisione Acer for Education, creata per il mondo didattico o al progetto contro il Cyber Bullismo che abbiamo analizzato precedentemente.

E notizia di questi giorni l’accordo sigillato tra Acer Italia, Microsoft eRegione Toscana per promuovere le e-skill tra i docenti e il personale scolastico attraverso la collaborazione e la diffusione di soluzioni digitali innovative specifiche per la didattica.

I temi portanti del progetto sono la collaborazione in classe, l’accessibilità e l’inclusione, la sicurezza degli ambienti di apprendimento, la formazione dei docenti, il game based learning & coding, la condivisione di buone pratiche, l’utilizzo di dispositivi innovativi con Windows 10 con specifiche tecniche dedicate alle attività educational, le Competenze informatiche certificate.

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa, Acer ha donato a supporto dell’attività, 40 TravelMate Spin B118, (trovate il link alla recensione di un modello precedente), un dispositivo dal design convertibile, resistente agli urti, dotato di tastiera impermeabile e di una batteria che assicura fino a 10 ore di autonomia.

Il Notebook Spin B118 permetterà agli studenti di svolgere ogni attività quotidiana, mentre la penna con tecnologia Wacom, inclusa nella confezione di vendita, offrirà una differente modalità di approccio alla scrittura su PC.

Sulla base dell’accordo siglato con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Acer provvederà anche a fornire supporto alle scuole nell’impiego delle tecnologie messe a disposizione, con particolare riguardo alla fase iniziale di impostazione ed avvio ed in fase di valutazione conclusiva della sperimentazione. Il progetto prevede, oltre al supporto diretto di Acer Italia nella fase iniziale, ulteriori azioni di accompagnamento e formazione,durante tutto l’arco del progetto, per il personale docente da parte di Microsoft Italia.

Marco Cappella, Country Manager Acer Italia ha così commentato:

“Acer si rivolge al mondo della scuola con una linea completa di prodotti e soluzioni per supportare il processo di apprendimento in ogni sua fase consentendo l’esplorazione di tutti gli argomenti, in tutte le situazioni e non solo in classe. Ma la scuola del 21° secolo richiede molto più di una semplice serie di dispositivi e Acer, grazie ad oltre 40 anni di esperienza nel mercato IT, può offrire un ecosistema a 360° gradi, che combina hardware, software, tecnologie innovative, assistenza di altissimo livello e una rete di partner strategici. Insieme al nostro ecosistema di partner, stiamo investendo nel futuro dell’istruzione per garantire un domani migliore per la generazione che verrà”

“I progetti di innovazione sono per noi di fondamentale importanza perché ci aiutano a stabilire un dialogo con le scuole in modo da poterle supportare nel modo migliore in questo processo di rinnovamento didattico-educativo attraverso la tecnologia.”