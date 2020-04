Acer e Skooler insieme con un progetto dedicato ai centri educativi

Acer continua il suo fortunato percorso di affiancamento alle realtà scolastiche per potenziare e migliorare le infrastrutture e i servizi dell’apprendimento nell’ambito dell’educazione digitale.

Acer for Education ha annunciato la collaborazione con Skooler, sviluppatore di una piattaforma leader negli strumenti di apprendimento, per arricchire la propria offerta per il mercato education. Grazie a questa partnership, Acer for Education amplierà il proprio portafoglio dedicato a scuole e centri educativi con una soluzione completa che riunisce i dispositivi Acer, la suite Microsoft 365 for Education e gli strumenti integrati di gestione dell’apprendimento forniti da Skooler.

Acer for Education e i propri partner di canale possono così supportare ulteriormente scuole ed educatori nell’area EMEA con una soluzione end-to-end progettata per rendere l’apprendimento più efficace e coinvolgente, aiutando gli insegnanti a risparmiare tempo e ad ottenere risultati migliori. Grazie agli strumenti di Skooler come Pianificazione, Assegnazioni, Valutazioni e Registro dei voti, gli insegnanti possono migliorare il flusso di lavoro digitale, organizzare i materiali online, definire e condividere progetti con altri insegnanti, creare compiti e agevolare le valutazioni degli studenti.

Inoltre con il portale Genitori/Tutori di Skooler e l’app per dispositivi mobili, i genitori possono rimanere in contatto con la scuola e tenere traccia delle attività dei propri figli mentre gli insegnanti possono stringere relazioni più forti con le famiglie a sostegno di una migliore istruzione. Skooler Learning Management Tools per Microsoft 365 completa l’offerta Acer per l’ecosistema Windows. Residente su Microsoft Azure, Skooler garantisce un’esperienza senza interruzioni in quanto gli utenti non devono destreggiarsi tra diversi accessi, applicazioni, funzioni di gestione della scuola e pianificazione delle lezioni.

Le dichiarazioni dei responsabili Skooler e Acer

Tor Ove Henriksen, CEO di Skooler ha rilasciato questa dichiarazione:

“La missione di Skooler è semplificare la vita scolastica di studenti, genitori, insegnanti e dirigenti scolastici” “La partnership con Acer e i propri principali Solution Center ci consentirà di essere presenti in altri paesi e cogliere nuove opportunità. L’integrazione di Skooler con gli strumenti di apprendimento di Microsoft 365 e lo strumento di collaborazione Teams ci permette di supportare le varie scuole, dalla materna a quella superiore, sia all’interno che all’esterno della tradizionale classe. Diamo il benvenuto ad Acer nella famiglia di partner Skooler”.

In risposta Massimiliano Rossi, Acer EMEA Product Business Unit Vice President, ha commentato:

“Grazie alla partnership con Skooler, saremo in grado di offrire ai nostri clienti education una soluzione all-in-one completa. Una soluzione che contribuirà ad integrare meglio la tecnologia nella vita scolastica quotidiana, inserendo la pianificazione, la valutazione e la comunicazione scuola-casa in un unico luogo” “La nostra missione è portare tecnologie innovative nelle scuole a supporto degli educatori, per creare ambienti di apprendimento in cui gli studenti possano sviluppare le competenze di cui hanno bisogno per il loro futuro. Riteniamo che la nostra collaborazione con Skooler fornirà ai docenti la giusta tecnologia per realizzare nuovi ambienti di apprendimento e aggiungerà un altro tassello alla nostra missione.”

