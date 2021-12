Il Natale è sempre più vicino e oggi vi proponiamo due interessanti offerte sui prodotti Amazfit: stiamo parlando di Amazfit GTS e della sua versione Mini che saranno attive fino al 24 Dicembre 2021.

Amazfit GTS 2 mini

Amazfit GTS 2 mini, è uno smartwatch ultra leggero e completo che non deluderà nessun utente con le sue 70 modalità sportive e funzioni di monitoraggio della salute.

I suoi quadranti personalizzabili gli donano uno stile unico e sempre diverso per abbinarsi a svariati look. Amazfit GTS 2 mini è in grado di monitorare il livello di ossigenazione del sangue, la qualità del sonno, il ciclo mestruale, livelli di stress e molto altro ancora! Ha l’assistente vocale Alexa integrata e un’autonomia fino a 14 giorni.

Amazfit GTS 2 mini sarà in offerta dal 13 dicembre fino al 24 dicembre presso gli store fisici e online di Euronics, Expert e Trony al prezzo di 69,90 euro.

Amazfit GTS

Amazfit GTS è uno smartwatch completo con un display di elevata qualità e alta risoluzione. L’elegante schermo quadrato permette di tenere sotto controllo tutto ciò che interessa all’utente, che siano i passi, la frequenza cardiaca, e molto altro ancora, potendo scegliere inoltre tra una grande varietà di quadranti personalizzabili. Amazfit GTS è disponibile in 6 varianti di colore per tutti i gusti e stili! Lo smartwatch è impermeabile fino a 5 ATM e possiede 12 modalità di allenamento.

Amazfit GTS è in offerta fino al 24 dicembre presso i negozi fisici e online di Unieuro al prezzo di 59,90€.

