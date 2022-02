La festa degli innamorati si sta avvicinando e per l’occasione Amazfit propone, fino al 14 Febbraio, una serie di sconti e bundle dedicati a San Valentino che saranno disponibili sia sul sito ufficiale Amazfit che su Amazon Italia.

I device Amazfit permettono di monitorare la propria frequenza cardiaca per aiutare a sostenere uno stile di vita sano, per due cuori che battono all’unisono l’azienda ha deciso di proporre alcuni dei suoi dispositivi più popolari da regalare e regalarsi.

Amore a prima vista

Oltre ad una serie di offerte troviamo due speciali bundle in offerta limitata sono disponibili sul sito e-commerce del brand e su Amazon.it. Il regalo perfetto per ogni coppia!

Per celebrare le nuove coppie Amazfit ha creato un bundle che farà innamorare tutti a prima vista! GTR 2e e GTS 2e sono infatti la coppia perfetta da regalarsi questo San Valentino.Il modello GTR 2e offre il monitoraggio della salute a tutto tondo, 90 modalità sportive integrate e resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Il modello pensato per lei, GTS 2e ha un design elegante che si adatta a qualsiasi look, possiede le medesime modalità sportive e funzioni del modello GTR 2e oltre ad avere una durata della batteria estesa.

Il bundle sarà in offerta al prezzo di 189,9 euro fino al 14 febbraio.

Il secondo bundle propone invece per lui l’amazfit GTR 2 con cassa in alluminio e il piccolo GTS 2 Mini per lei al prezzo di 199€ per il bundle ( Ricordarsi di usare rispettivamente il codice sconto ITGT2 o ITGT1 per usufruire dei prezzi bundle sul sito Amazfit).

Per scoprire tutti i bundle e gli smartwatch Amazfit in offerta vi rimandiamo alla pagina dedicata di San Valentino.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!