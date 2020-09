Era inevitabile che dopo l’acquisizione di Twitch il passo successivo per Amazon fosse incanalarsi al meglio nell’ambiente gaming. E come farlo se non lanciando un servizio che fa concorrenza diretta a realtà già esistenti come Google Stadia o Gee Force Now di Nvidia.

Ma come funzionerà Amazon Luna? Stando a quello che siamo riusciti a capire il servizio sarà pressoché identico a quelli precedentemente menzionati, ossia sarà possibile giocare in 4K, linea internet permettendo, a uno dei molti giochi presenti nel catalogo e sarà inoltre possibile interrompere la sessione di gioco su di un dispositivo e passare ad un altro; ecco un breve video esplicativo.

Il tutto sarà gestito dai server di Amazon, così come succede per Amazon Prime Video e per interagire sarà necessario acquistare l’ Amazon Luna Controller che è dotato dell’assistente vocale Alexa e possiede la classica forma già vista nei joystick di ultima generazione.

Nel momento di uscita il servizio sarà presente soltanto negli stati uniti, e tra le poche informazioni che al momento si conostono troviamo il prezzo ufficiale del controller che sarà 49,99 dollari al lancio; molto presumibilmente ritroveremo al momento dell’uscita in Italia il prezzo di 49,99 euro.

Al momento Amazon Luna promette di arrivare con oltre 100 titoli a disposizione, attraverso l’abbonamento Luna+; alcuni di questi nomi sono tra i più famosi delle ultime generazioni, infatti troviamo Yooka-Laylee, GRID, Abzu e Brothers: A Tale of Two Sons, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Panzer Dragon e Resident Evil 7.

Inoltre sarà presente una collaborazione diretta con Ubisoft per avere titoli in esclusiva dal colosso francese per poter giocare subito, in 4k, a tutti i più famosi successi passati e futuri, come l’attesissimo Assasssin Creed Valhalla e molti altri.

Chiaramente, come precedentemente menzionato, lo scopo di Amazon Luna è di unire il mondo del gaming in cloud/streaming fondendo la realtà con Twitch così da permettere ai giocatori di visualizzare le partite e in contemporanea creare loro dei contenuti.

Prezzo e disponibilità Amazon Luna

Se per quanto riguarda gli utenti americani è possibile richiedere l’accesso anticipato fin dalla data odierna, per l’europa, e più in particolare per l’Italia, non è ancora specificato quando sarà possibile mettere mano sul servizio.

Le uniche cose certe sono la possibilità di utilizzare una moltitudine di dispositivi per riprodurre Luna, a partire dal PC o Mac, con la possibilità di usare Mouse e Tastiera, oppure su dispositivi Amazon come Fire TV e anche su smartpohone e tablet, in principio solo Apple e in breve futuro anche Android.

Amazon Luna avrà un prezzo di lancio pari a 5,99 dollari al mese durante tutto il periodo di accesso anticipato, con la possibilità di attivare l’account Amazon Luna+ per giocare contemporaneamente su due dispositivi a risoluzione 4K a 60 FPS.