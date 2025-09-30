Amazon rinnova la sua linea di smart speaker e display, introducendo i dispositivi Echo più avanzati di sempre. Con un design aggiornato, una qualità audio di livello superiore e chip progettati su misura, la nuova gamma è pronta a supportare le esperienze basate sull’intelligenza artificiale generativa di Alexa+, in arrivo prossimamente in Italia.

Echo Dot Max: compatto ma potente

Per la prima volta, Amazon introduce Echo Dot Max, una versione evoluta dello smart speaker più venduto. Il dispositivo è stato ridisegnato da zero con due speaker integrati e un sistema audio a due vie: woofer ad alta escursione per bassi profondi e tweeter personalizzato per le frequenze alte. Il risultato è un suono tre volte più potente rispetto a Echo Dot (5ª gen.), capace di riempire la stanza e adattarsi automaticamente all’ambiente. Prezzo: 109,99 euro.

Echo Studio: audio immersivo in un design compatto

Il nuovo Echo Studio riduce le dimensioni del 40% rispetto al modello originale, mantenendo prestazioni di alto livello. Integra woofer e tre driver full-range per un audio immersivo con supporto a Dolby Atmos e audio spaziale, il tutto racchiuso in una scocca sferica elegante, rivestita in tessuto 3D per la massima trasparenza acustica. Prezzo: 239,99 euro.

Grazie alla funzione Alexa Home Theater, Echo Studio e Echo Dot Max possono essere combinati con Fire TV Stick compatibili per creare sistemi surround in pochi minuti, senza complessi setup.

Echo Show 8 ed Echo Show 11: display intelligenti con nuovo design

I display Echo di ultima generazione arrivano in due formati: 8 e 11 pollici. Entrambi presentano un design moderno con tecnologia touch in-cell e schermi a cristalli liquidi negativi, capaci di offrire immagini nitide e ben visibili anche in ambienti molto luminosi.

La qualità audio è stata migliorata con nuovi altoparlanti stereo frontali e un woofer dedicato, per un suono ampio e definito. Echo Show 8 sarà disponibile a 199,99 euro, mentre Echo Show 11 a 239,99 euro.

Per entrambi è previsto un supporto regolabile opzionale (39,99 euro) che consente di inclinare lo schermo per una visualizzazione più comoda.

Hardware su misura e tecnologia Omnisense

Al cuore dei nuovi dispositivi ci sono i chip AZ3 e AZ3 Pro, progettati da Amazon con acceleratori AI per l’elaborazione di modelli di intelligenza artificiale di nuova generazione. AZ3 alimenta Echo Dot Max, migliorando il rilevamento della voce e riducendo il rumore di fondo fino al 50%. Echo Studio, Show 8 e Show 11 integrano invece AZ3 Pro, che supporta anche modelli linguistici avanzati e transformer visivi.

La piattaforma sensoriale proprietaria Omnisense combina fotocamere da 13 MP, ultrasuoni, radar WiFi e altri sensori per abilitare esperienze Alexa più proattive, capaci di adattarsi al contesto e alle abitudini degli utenti.

Prezzi e disponibilità in Italia

Echo Dot Max – 109,99 € (dal 29 ottobre)

– 109,99 € (dal 29 ottobre) Echo Studio – 239,99 € (dal 29 ottobre)

– 239,99 € (dal 29 ottobre) Echo Show 8 – 199,99 € (dal 12 novembre)

– 199,99 € (dal 12 novembre) Echo Show 11 – 239,99 € (dal 12 novembre)

– 239,99 € (dal 12 novembre) Supporto regolabile per Show 8/11 – 39,99 €

La nuova linea Echo è già disponibile in pre-ordine e pronta ad accogliere Alexa+ non appena il servizio sarà disponibile nel nostro Paese.

