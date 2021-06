Sono iniziati i Prime Days e come ogni anno abbiamo deciso di raccogliere le migliori offerte divise per categoria per i Notebook, che quest’anno presentano offerte molto interessanti.

Prima della selezione vi ricordiamo le promo Amazon attive che vi potrebber ofar risparmiare qualche altro euro.

💻Selezione Notebook #PrimeDays

• Lenovo Legion 5 15.6″, Ryzen 7 4800H, 16+ 512GB. RTX 2060. A 999€

• ASUS Zenbook 13 Ryzen 5 5500U, 8GB + 512GB. Win 10. A 799€

• MSI Modern 15 15.6″, i5-1135G7, 8GB + 512GB. A 699€





• Acer Aspire 5 15.6″, Ryzen 7 5700U, 8GB + 512GB. A 679€





• HP Pavilion 14″ i5 1135G7, 8GB + 512GB. WIn10. A 649€

• Huawei MateBook 14 2k, i5-10210U, 8GB + 512GB. A 649€





• Lenovo IdeaPad 3 da 15.6″, Ryzen 5 3500U, 8GB + 512GB. A 529€





• MSI Modern 14″ B11MO, i3-1115G4, 8GB + 256. A 499€





• Lenovo IdeaPad 3 da 15.6″, i3-1005G1, 8 + 512GB. A 469€

• Huawei MateBook D15 15.6″, i3-10110U, 8GB + 256GB. A 449€

• Abbonamento anno Microsoft 365 Family / 6 persone a 49,99€

• Microsoft Surface Laptop 3, 13.5″, Core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Nero, Tastiera layout QWERTY Italiano

• Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook Convertibile, Display 14″ Full HD IPS Touch, Processore AMD Ryzen 7 4700U, 512 GB SSD, RAM 8 GB,Lenovo Digital Pen, Windows 10, Graphite Grey





