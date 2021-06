Sono iniziati i Prime Days e come ogni anno abbiamo deciso di raccogliere le migliori offerte divise per categoria per gli smartphone, che quest’anno presentano offerte molto interessanti per i vari brand a partire da iPhone fino a Xiaomi e Samsung.

Prima della selezione vi ricordiamo le promo Amazon attive che vi potrebber ofar risparmiare qualche altro euro.

💻Selezione PrimeDay Amazon 2021: Smartphone al minimo 🔥

•• iPhone 12 (256GB) – in offerta passa da 1109€ a soli 899€

•• iPhone 12 (128GB) – in offerta passa da 989€ a soli 789€

•• iPhone 12 mini (64GB) – in offerta passa da 839€ a soli 654.55€

•• Xiaomi Mi 11 5G – in offerta passa da 799.90€ a soli 649.90€

•• OnePlus 8 Pro in offerta passa da 695€ a soli 548.99€

•• Xiaomi Mi 11i – in offerta passa da 649.90€ a soli 529.90€

•• Galaxy S20 FE 5G, in offerta passa da 769€ a soli 526.86€

•• realme GT, in offerta passa da 599€ a soli 499€

•• Galaxy S20 FE, in offerta passa da 669€ a soli 459€

•• OnePlus 8T in offerta passa da 599€ a soli 377.99€

•• OnePlus NORD (5G) in offerta passa da 399€ a soli 322€

•• Xiaomi Poco F3 con 256GB di Memoria e 8GB di RAM in prenotazione a soli 292.88€

•• POCO X3 Pro – in offerta passa da 299.90€ a soli 199.90€

•• Xiaomi Redmi Note 10S – in offerta passa da 249.90€ a soli 199.90€

•• Xiaomi Poco M3 Pro 5G – in offerta passa da 199€ a soli 150€

•• realme 8, in offerta passa da 199€ a soli 139€

•• OPPO A52, in offerta passa da 199€ a soli 129.90€

•• OnePlus N100 in offerta passa da 199€ a soli 89.99€

