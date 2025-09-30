Amazon ha presentato la nuova linea di smart TV Fire TV, pensata per offrire esperienze di intrattenimento più fluide e personalizzate. Con quasi 300 milioni di dispositivi venduti a livello globale, la piattaforma si arricchisce di modelli ancora più veloci e intelligenti, progettati per adattarsi al modo in cui gli utenti guardano davvero la televisione. La gamma comprende la nuova Fire TV Serie 2 (2nd Gen), Fire TV Serie 4 (2nd Gen) e il modello di punta Fire TV Omni QLED (2nd Gen), oltre al nuovo Fire TV Stick 4K Select.

Fire TV Omni QLED: immagini più luminose e funzioni intelligenti

La seconda generazione della serie Omni QLED porta il top di gamma a un livello superiore. I nuovi pannelli risultano il 60% più luminosi rispetto al passato e offrono neri più profondi e contrasti più netti grazie al raddoppio delle zone di local dimming. Tecnologie come Dolby Vision e HDR10+ Adaptive garantiscono una resa cromatica vivida e coinvolgente.

Il processore aggiornato rende il sistema fino al 40% più veloce, mentre la tecnologia OmniSense aggiunge funzioni intelligenti: il TV si accende quando rileva la presenza nella stanza, mostra foto o opere d’arte in standby e si spegne automaticamente quando non viene utilizzato. Con la modalità Arte Interattiva, il display reagisce ai movimenti creando un’esperienza immersiva, mentre l’integrazione con Alexa permette di controllare contenuti e impostazioni semplicemente con la voce.

Fire TV Serie 2 e Serie 4: accessibilità e prestazioni

La gamma si completa con le versioni Serie 2 e Serie 4, pensate per portare la qualità Fire TV a tutte le fasce di prezzo.

Fire TV Serie 2 : offre schermi HD ridisegnati con cornici ultrasottili, ideali per chi cerca un design compatto ed elegante.

: offre schermi HD ridisegnati con cornici ultrasottili, ideali per chi cerca un design compatto ed elegante. Fire TV Serie 4: garantisce la visione in 4K, un processore quad-core rinnovato e prestazioni più rapide del 30% rispetto alla generazione precedente.

Entrambi i modelli includono la tecnologia OmniSense e il nuovo Intensificatore dei dialoghi, che aumenta la chiarezza delle voci senza amplificare i rumori di sottofondo.

Fire TV Stick 4K Select: streaming in 4K a meno di 55 euro

Per chi desidera aggiornare il proprio televisore senza acquistare un nuovo modello, arriva il Fire TV Stick 4K Select. Con un prezzo competitivo, offre immagini in 4K HDR10+, avvio rapido delle app e compatibilità con i principali servizi di streaming.

Il nuovo sistema operativo garantisce maggiore reattività e supporterà presto anche esperienze di gaming in cloud, come Xbox Gaming e Amazon Luna, già presenti ma con alcune limitazioni sui firestick attuali.

Un’esperienza di visione più rapida e personalizzata

La nuova gamma Fire TV è stata progettata per ridurre al minimo i tempi di ricerca e rendere i contenuti più accessibili. Tra le nuove funzioni spiccano:

Live Guide , che mostra i programmi in onda direttamente nella schermata principale.

, che mostra i programmi in onda direttamente nella schermata principale. Sports Discovery , che segnala dove seguire le partite della propria squadra, con riassunti e highlights disponibili in assenza di eventi live.

, che segnala dove seguire le partite della propria squadra, con riassunti e highlights disponibili in assenza di eventi live. Guida canali personalizzata , che propone fino a 10 raccomandazioni basate sulle abitudini di visione.

, che propone fino a 10 raccomandazioni basate sulle abitudini di visione. Lista unica per i contenuti, che consente di salvare film e serie da qualunque servizio di streaming in un unico spazio, come un “segnalibro universale”.

Prezzi e disponibilità in Italia

Fire TV Omni QLED (50″, 55″, 65″) – da 699,99 €

– da 699,99 € Fire TV Serie 4 (43″, 50″, 55″) – da 499,99 €

– da 499,99 € Fire TV Serie 2 (32″, 40″) – da 279,99 €

– da 279,99 € Fire TV Stick 4K Select – 54,99 €

La nuova linea Fire TV è già disponibile in pre-ordine: il Fire TV Stick 4K Select sarà spedito da metà ottobre, mentre i televisori arriveranno progressivamente nelle prossime settimane.

