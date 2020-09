Non cambia il design ma cambia la sostanza in questo ultimo aggiornamento della linea Fire TV Stick di Amazon. La nuova generazione di Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite si distinguono totalmente dalle versioni precedenti, oltre ad una nuova interfaccia per l’utente ancora più personalizzata, anche per il target dei possibili acquirenti.

E oltre la nuova linea di Fire TV Stick Amazon ha presentato Fire TV Cube per offrire la massima esperienza audio e video su di un televisore di ultima generazione.

Fire TV Stick Lite – Qualità Full HD a soli 29,99

La versione Lite di Fire Stick TV risulta più conveniente e più prestante della versione precedente. Sarà possibile riprodurre contenuti in streaming con risoluzione Full HD su tutti i dispositivi dotati di una porta HDMI.

Con il supporto alla tecnologia HDR, e con il 50% in più di potenza rispetto al modello precedente, è dotata inoltre di Alexa Voice Remote Lite, un telecomando semplificato che consente di utilizzare la voce per cercare, avviare e controllare i contenuti.

Fire TV Stick – HDR e Dolby Atmos a 39,99

Con una potenza superiore al 50 % rispetto alla versione precedente, la nuova Fire TV Stick promette di essere la migliore di sempre.

Grazie ad un processore quad-core da 1,7 GHz la nuova Fire TV Stick offre una riproduzione in streaming più rapida con risoluzione 1080p a 60 fps e compatibilità con la tecnologia HDR. La doppia antenna WiFi permette di supportare la connessione a reti 5 GHz per ottenere uno streaming più stabile anche grazie all’aggiunta della capacità di riproduzione di audio Dolby Atmos.

Completa la confezione di vendita un telecomando vocale Alexa con pulsanti per l’accensione, la regolazione del volume e la disattivazione dell’audio per un facile controllo di TV, soundbar e ricevitori A/V compatibili.

Fire TV Cube – 4K, HDR 10+ e Dolby Vison a 119,99

La vera novità della nuova lineup di dispozitivi Amazon TV è il Fire TV Cube, la periferica adatta per riprodurre tutti i contenuti alla massima qualità audio e video attualmente disponibili.

Fire TV Cube offre un riconoscimento vocale a lungo raggio all’avanguardia, con otto microfoni e una tecnologia di beamforming avanzata che combina i segnali dei singoli microfoni per eliminare il rumore, il riverbero, eventuali contenuti in riproduzione e persino ulteriori conversazioni che avvengono in contemporanea per assicurarsi che Alexa senta chiaramente la richiesta mentre è posizionata accanto alla TV.

Interfaccia di TV personalizzata per l’utente

E’ stata completamente ripensata e riprogettata l’interfaccia interna dell’ecosistema Fire TV per risultare più semplice e intuitiva.

“Ciò che più ci appassiona è inventare soluzioni che consentano ai nostri clienti di godersi sempre più il meglio dei contenuti per l’intrattenimento Con la nuova Fire TV Cube i clienti in Italia hanno, con il solo utilizzo della voce, il completo controllo della loro esperienza di divertimento, guardando la TV e i film per loro più importanti. La nuova interfaccia di Fire TV viene realizzata su misura per ogni cliente e semplifica la riproduzione dei programmi preferiti utilizzando la nuova generazione, ancora più potente, di Fire TV Stick e la conveniente Fire TV Stick Lite”. Eric Saarnio, responsabile di Amazon Devices EU

Diventando ogni giorno sempre più intelligente, e parte integrante del nostro ecosistema casalingo, Alexa offre una nuova funzionalità: Scopri Alexa – che mostra tutte le funzionalità possibili con l’ultima versione dell’assistente digitale di Amazon.

Inoltre, Fire TV Cube potrà essere utilizzato per le videochiamate con Alexa, collegando una webcam Logitech compatibile per rimanere in contatto con amici e familiari sullo schermo più grande di casa tua. La videochiamata Alexa sarà disponibile entro la fine dell’anno.

Disponibilità

La nuovissima Fire TV Stick sarà disponibile in Italia già dalla prossima settimana, ed è possibile prenotarlo subito attraverso www.amazon.it/firetvstick.

Anche per quanto riguarda Fire TV Stick Lite le spedizioni inizieranno la prossima settimana, ed anche per questa versione è possibile prenotarla già da subito attraverso www.amazon.it/firetvsticklite.

Per quanto riguarda invece Fire TV Cube è disponibile già da oggi attraverso il sito ufficiale a questo collegamento www.amazon.it/firetvcube