Tutti oramai siamo abituati ad avere al polso un assistente digitale: che sia uno smartwatch, una smartband, uno smart ring o qualche altro tipo di dispositivo che tiene traccia del nostro benessere e del nostro allenamento. E tutti questi dispositivi parlano con numeri e statistiche, spero molto asettici e senza una vera storia che li lega.

Con il nuovo HUAWEI WATCH GT 6 questa relazione evolve in una forma più umana e stimolante. La tecnologia si fonde con lagamification del benessere, dando senso ai dati e trasformandoli in una storia personale fatta di abitudini, crescita e movimento.

Gli Anelli Attività– blu, giallo e rosso – incarnano una filosofia accessibile a chiunque: rendere la tecnologia un partner discreto e motivante, non un controllore. Con HUAWEI WATCH GT 6, l’idea di well-being digitale diventa concreta, accompagnando l’utente lungo un percorso dove ogni dato racconta il movimento di una vita più consapevole.

Secondo i dati di una recente indagine Huawei/Ipsos si è evidenziato un cambio culturale: il 78% dei professionisti sanitari europei consiglia l’uso diwearable deviceper migliorare la qualità della vita. Ma per i brand, la sfida non è più solo tecnica: è rendere quei datisignificativi. Proprio su questo terreno si muove Huawei, che ha portato il suo approccio alla Mezza Maratona di Roma, presentando il concept degliAnelli Attività, integrato nei suoi smartwatch di ultima generazione. Ma cosa rappresentano e come vanno interpretati? Ce lo spiega HUAWEI.

L’anello blu: il movimento quotidiano diventa abitudine

L’anello blu rappresenta il cuore del movimento giornaliero. È un simbolo visivo, ma anche un invito all’azione: accendersi, completarsi, generare soddisfazione. IlHUAWEI WATCH GT 6rileva le attività con una precisione avanzata, riuscendo a identificare in autonomia sport e gesti della quotidianità – dalla camminata allo yoga – per promuovere unwellness lifestylepersonalizzato e sostenibile.

In più, tiene conto del tempo trascorso in posizione eretta, incoraggiando chi lo indossa a muoversi regolarmente e ridurre la sedentarietà.

L’anello giallo: allenarsi con obiettivi chiari

Questo anello è l’espressione dell’impegno attivo. Raccoglie i dati dei propri allenamenti, li interpreta e li restituisce in modo chiaro per aiutare a migliorare performance e costanza.

Il concetto di “azione” trova la sua massima rappresentazione nellaMezza Maratona di Roma, che ha visto 22.000 partecipanti, e nella challenge dell’appHuawei Healthdedicata a tutti: bruciare 500 kcal per avere la chance di incontrareSir Mo Farah, ambasciatore del brand. Ve ne avevamo parlato pochi giorni fa proprio in questo articolo. Un’iniziativa che dimostra come Huawei riesca a connettere il virtuale con l’esperienza reale, premiando la disciplina con emozioni tangibili.

L’anello rosso: energia e consapevolezza

Il terzo anello è una guida alla gestione intelligente delle calorie. Non misura soltanto ciò che succede durante un allenamento, ma tiene conto del dispendio energetico complessivo della giornata. Merito di nuovialgoritmi di calcolo energeticoche permettono una visione olistica del corpo e delle sue dinamiche.

Con obiettivi personalizzabili, promemoria intelligenti e analisi continue, l’anello rosso trasforma ogni movimento in un’occasione per conoscersi meglio e gestire consapevolmente le proprie energie.

HUAWEI watch Gt6 41mm Specifiche

Dimensioni: 41,3 x 41,3 x 9,99 mm

Peso: 37,5 g

Display: circolare OLED da 1,32”, risoluzione di 466 x 466 pixel

Archiviazione: 64 GB

Batteria: 540 mAh

Sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, barometro, sensore di luce ambientale, sensore di profondità, termometro, cardio con ECG

Connettività: Bluetooth, GPS, NFC

Audio: microfono e speaker

Colori cinturino: bianco, viola, oro

Prezzo Europa: 259€

Huawei Watch GT 6 46mm – Specifiche

Dimensioni: 46 x 46 x 11 mm

Peso: 51 g

Display: circolare OLED da 1,47”, risoluzione di 466 x 466 pixel

Archiviazione: 64 GB

Batteria: 847 mAh

Sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, barometro, sensore di luce ambientale, sensore di profondità, termometro, cardio con ECG

Connettività: Bluetooth, GPS, NFC

Audio: microfono e speaker

Colori cinturino: nero, marrone, verde

Prezzo Europa: 279€

HUAWEI Watch Gt 6 Pro – Specifiche

Dimensioni: 45,6 x 45,6 x 11,2 mm

Peso: 51 g

Display: circolare OLED da 1,47”, risoluzione di 466 x 466 pixel

Archiviazione: 64 GB

Batteria: 847 mAh

Sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, barometro, sensore di luce ambientale, sensore di profondità, termometro, cardio con ECG

Connettività: Bluetooth, GPS, NFC

Audio: microfono e speaker

Colori cinturino: nero, marrone, argento

Prezzo Europa: 379€

Promo su HUAWEI GT 6

Fino al31 dicembre 2025, chi desidera investire nel proprio benessere può usufruire del codiceAMARATHON15suHuawei Storeper ottenere il 15% di sconto sull’acquisto di uno smartwatch della serieHuawei Watch GT 6. Huawei GT6 è disponibile su Amazon.it a questo indirizzo o sul sito HUAWEI Store.

