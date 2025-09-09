Gli Apple AirPods Pro 3 sono ufficiali. Apple ha presentato la terza generazione dei suoi auricolari premium durante l’evento “Awe-Dropping” di settembre 2025.

Si tratta di un aggiornamento importante, che porta novità in termini di design, cancellazione del rumore, salute e traduzione in tempo reale.

Design e vestibilità migliorata

Apple ha lavorato sul design rendendo gli AirPods Pro 3 più compatti e confortevoli.

Grazie a un processo di scansione 3D su oltre 10.000 orecchie, ora gli auricolari includono 5 gommini intercambiabili per adattarsi a ogni morfologia.

Il risultato è una vestibilità più stabile, ideale sia per l’uso quotidiano che durante lo sport.

Cancellazione del rumore attiva (ANC) potenziata

La cancellazione del rumore attiva è il fiore all’occhiello dei nuovi AirPods Pro 3.

Apple promette “la migliore ANC al mondo”, con un isolamento acustico fino al doppio rispetto alla generazione precedente, grazie a gommini in foam che migliorano la tenuta.

Un upgrade pensato per chi viaggia spesso o lavora in ambienti rumorosi.

AirPods Pro 3 e salute: frequenza cardiaca e temperatura

Per la prima volta, gli auricolari Apple includono un sensore PPG per la frequenza cardiaca, capace di monitorare in tempo reale il battito.

È presente anche un sensore di temperatura corporea, che rende gli AirPods Pro 3 un dispositivo a metà tra auricolari premium e wearable dedicato al fitness.

Questa novità avvicina Apple al concetto di auricolare “salutare”, sempre più integrato con Apple Health.

Traduzione in tempo reale con Apple Intelligence

Tra le funzioni più interessanti dei nuovi AirPods Pro 3 c’è la traduzione live.

Grazie ad Apple Intelligence, è possibile ascoltare in una lingua e ricevere in cuffia la traduzione istantanea.

Chi usa un iPhone vedrà anche i sottotitoli sullo schermo, mentre tra due utenti con AirPods Pro 3 la conversazione diventa bidirezionale.

La funzione sarà attiva tramite aggiornamento software nei prossimi mesi.

Autonomia, resistenza e certificazione IP57

Gli AirPods Pro 3 offrono fino a 8 ore di ascolto con ANC attiva e fino a 10 ore in modalità Hearing Aid.

Il case di ricarica supporta la ricarica rapida e wireless.

In più, gli auricolari vantano certificazione IP57, resistendo a sudore e pioggia: un dettaglio importante per sportivi e runner.

Prezzo e data di uscita degli AirPods Pro 3

Il prezzo rimane lo stesso della generazione precedente: 249 $.

I preordini partono dal 9 settembre 2025, mentre le spedizioni inizieranno il 19 settembre 2025 in tutto il mondo, Italia inclusa.

