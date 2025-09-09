Apple ha scelto di alzare ulteriormente l’asticella del mondo dei wearable. Sul palco dell’evento di settembre sono arrivati tre nuovi modelli che segnano il futuro dello smartwatch: Apple Watch SE 3, Series 11 e Ultra 3.

Tre dispositivi diversi, pensati per pubblici differenti, ma tutti con un unico filo conduttore: portare la salute, la connettività e l’innovazione direttamente al polso.

Apple Watch SE 3: l’ingresso nel futuro diventa più accessibile

Il nuovo Apple Watch SE 3 rappresenta l’essenza dell’approccio Apple: offrire tecnologia di livello a un prezzo più accessibile. Il design non cambia radicalmente, ma la vera sorpresa è l’arrivo del display always-on, una funzione finora riservata ai modelli di fascia alta. Con questa novità, anche chi sceglie lo smartwatch “entry-level” potrà avere sotto gli occhi informazioni costanti, senza dover ruotare il polso.

Sotto la scocca, l’SE 3 guadagna il chip S10, capace di garantire reattività superiore e una ricarica due volte più veloce. Apple non ha dimenticato la salute: ci sono funzioni come il monitoraggio del sonno, con un punteggio dedicato alla qualità del riposo, il rilevamento dell’apnea notturna e persino la stima retroattiva dell’ovulazione, pensata per il benessere femminile. Non manca neppure un sensore di temperatura corporea, un dettaglio che lo rende ancora più completo.

Certo, restano assenti l’ECG e la misurazione della saturazione SpO₂, ma l’SE 3 compensa con un prezzo aggressivo: 279 euro, con preordini già aperti e disponibilità dal 19 settembre. Per chi vuole avvicinarsi al mondo Apple Watch senza spendere troppo, è la porta d’ingresso perfetta.

Apple Watch Series 11: sottile, elegante e sempre più attento alla salute

Se l’SE 3 punta a conquistare il pubblico con il rapporto qualità-prezzo, il nuovo Apple Watch Series 11 segna un vero salto generazionale. È infatti il modello più sottile mai realizzato da Apple, con un design raffinato che unisce eleganza e resistenza. Il vetro Ion-X con rivestimento ceramico promette di essere due volte più resistente ai graffi, mentre la struttura rimane incredibilmente leggera al polso.

Ma la vera rivoluzione è sotto la superficie. Per la prima volta, il Series 11 è in grado di rilevare segnali di ipertensione grazie a un algoritmo che analizza i dati raccolti nel tempo. Non si tratta di una semplice misurazione istantanea, ma di un monitoraggio continuo che, nell’arco di settimane, è capace di restituire un quadro preciso e personalizzato. Una funzione che potrebbe davvero fare la differenza nella vita quotidiana.

Il nuovo Series 11 integra anche la connettività 5G, che apre a un’esperienza più fluida e meno energivora. La batteria, infatti, resiste fino a 24 ore nonostante la connessione più veloce. Prezzo di partenza: 459 euro per la cassa in alluminio, mentre il prezzo della versione titanio è di 809 euro. Lo smartwatch è disponibile nelle versioni da 42 o 46mm.

Apple Watch Ultra 3: l’orologio che non conosce limiti

Infine c’è lui, il più estremo, il più ambizioso: l’Apple Watch Ultra 3. Un dispositivo che nasce per chi cerca uno smartwatch capace di resistere a tutto. La prima novità che salta all’occhio è il display: più grande, con cornici sottilissime e una risoluzione che raggiunge i 422×514 pixel su quasi due pollici di diagonale. Un pannello OLED LTPO3 ancora più luminoso e reattivo, perfetto sia sotto il sole che in condizioni di scarsa visibilità.

Ma non è solo una questione estetica: l’Ultra 3 è un vero compagno di avventure. Oltre alla connettività 5G RedCap, integra un sistema di comunicazione satellitare bidirezionale, pensato per chi si spinge in luoghi remoti o situazioni di emergenza. In pratica, permette di restare connessi anche quando la rete cellulare è inesistente.

La batteria è un altro punto di forza: 42 ore di autonomia, che diventano fino a 72 ore in modalità risparmio. E come i fratelli minori, anche l’Ultra 3 offre monitoraggio della pressione e qualità del sonno. Tutto in un corpo che non teme acqua, polvere e condizioni estreme. Il prezzo, in linea con la sua natura premium, parte da 909 euro, con la versione in titanio aerospaziale.

