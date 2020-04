DJI ha da poche ore presentato il nuovo DJI MAVIC AIR 2, l’evoluzione del suo drone portatile che si piazza a metà strada tra Mavic Mini ed il suo fratello più grande Mavic.

Eppure questo DJI Mavic Air 2 ha alcune specifiche tecniche da far invidia anche a droni più grandi infatti dispone di un’ottima autonomia ed è in grado di registrare in [email protected]

Le riprese sono affidate al nuovo sensore da 48Mpx, inolrte il Mavic Air 2 abbandona il wifi per la comunicazione ma utilizza il nuovo OcuSync 2.0, la tecnologia proprietaria di DJI che garantisce fino a 6 Km di portata!

Mavic Air 2 Specifiche Tecniche

Memoria interna: 8 GB espandibile (con microSD fino a 256GB)

Fotocamera: 48 megapixel, 1/2”, FOV 84°, f/2.8, 24mm, gimbal a 3 assi

Velocità massima: 19 m/s (68,4 Km/h)

Distanza massima: 6 Km (CE) con OcuSync 2.0 (2,4/5,8 GHz auto-switching)

Batteria: 3.500 mAh

Autonomia: 34 minuti

Peso: 570 grammi

Mavic Air 2 Reparto fotografico

Per quanto riguarda le fotografie, il Mavic Air 2 è in grado di scattare foto a 12 Mpx combinando 4 pixel 1 in con il pixel binning, tecnica che vediamo anche sugli attuali smartphone.

Possiamo anche effettuare scatti in burst mode a 12 MP da 3/5/7 pose al secondo, inoltre non mancano time lapse, panorama a 180° e foto sferiche (formato JPEG e DNG per il RAW). Ottima la funzione SmartPhoto in cui il drone decide autonomamente come comportarsi in base alla situazione, scegliendo fra 3 possibilità :

Riconoscimento scene : 5 categorie supportate (tramonto, cielo, alberi, neve erba), con ottimizzazione automatica di colore, tono e dettagli.

: 5 categorie supportate (tramonto, cielo, alberi, neve erba), con ottimizzazione automatica di colore, tono e dettagli. Hyperlight: ideale per le condizioni di scarsa luminosità, scatta più foto assieme e le unisce per avere un’immagine più chiara e con meno rumore.

HDR:

ideale per le condizioni di scarsa luminosità, scatta più foto assieme e le unisce per avere un’immagine più chiara e con meno rumore. HDR: 7 pose identiche vengono catturate con differenti livelli di esposizione, per ottenere un’unica immagine dall’intervallo dinamico più ampio.

Per quanto riguarda il comparto video, il nuovo DJI Mavic Air 2 è in grado di registrare fino a [email protected], mentre in full HD possiamo arrivare fino a 240fps. Non manca il supporto HDR in tutte le risoluzioni, fermo però a 30 fps.

Mavic Air 2 è anche il primo Mavic a supportare un bitrate di ben 120Mbps. È possibile anche registrare video in 8K, ma solo tramite hyperlapse questa volta.

Mavic Air 2 Modalità automatiche

Le modalità automatiche sono il modo più semplice e divertente di utilizzare il nostro Mavc Air 2 e anche qui non mancano le classiche QuickShots visti in altri droni DJI (rocket, helix, circle, dronie, boomerang e asteroid), ma ora la più interessante è la FocusTrack, che ha al suo interno 3 modalità operative distinte:

Spotlight 2.0: il soggetto viene bloccato al centro dell’inquadratura, lasciando il controllo dei movimenti ll’utente, che sarà così libero di ruotarvi attorno come vuole.

il soggetto viene bloccato al centro dell’inquadratura, lasciando il controllo dei movimenti ll’utente, che sarà così libero di ruotarvi attorno come vuole. ActiveTrack 3.0: l’ultima versione del sistema di inseguimento di DJI, con obstacle avoidance attiva e più veloce ri-agganciamento in caso di perdita del soggetto.

l’ultima versione del sistema di inseguimento di DJI, con obstacle avoidance attiva e più veloce ri-agganciamento in caso di perdita del soggetto. Point of Interest 3.0: impostate un percorso di volo automatizzato attorno ad uno specifico soggetto, ora con la possibilità di seguire dinamicamente persone, veicoli o altro.

Mavic Air 2 è primo drone DJI con AirSense: una tecnologia (ADS-B) che avvisa il pilota in caso di aerovelivoli vicini (elicotteri, aeroplani), mostrando anche la loro posizione sullo schermo del controller.

Ovviamente non mancano i sistemi di rilevamento ostacoli frontali e posteriori infattiL’advanced pilot assistance system (APAS) 3.0 crea automaticamente un percorso alternativo attorno, sotto o sopra ad un certo oggetto, per evitarne la collisione , consentendo al pilota di concentrarsi più sulla ripresa che non sulla “sicurezza”. Da notare che sono però assenti i sensori laterali e superiori.

Mavic Air 2 Radiocomando

Anche il radiocomando ha subito un aggiornamento interessante, infatti nonostante le sue dimensioni siano leggermente superiori al passato, questa volta lo smartphone troverà alloggio nella parte superiore del telecomando e non in quella inferiore.

Il live view, ovvero il flusso video trasmesso allo smartphone, arriva in full HD a 30 fps, con un bitrate massimo di 40Mbps.

Anche l’app DJI Fly è stata rivisitata infatti ora l’interfaccia di pilotaggio è più semplice e chiara e le funzioni di editing sono state potenziate, per permettervi rapide modifiche in post-produzione.

Mavic Air 2 Uscita e Prezzo

Mavic Air 2 sarà disponibile da metà maggio a 849€ per la versione standard, con drone, una batteria, radiocomando e cavi.

La versione Fly More combo, che comprende in più una borsa da spalla, filtri ND, stazione di ricarica e tre batterie, costa 1.049€.

Per ora è prenotabile sul sito ufficiale DJI con spedizione dal 14 maggio!