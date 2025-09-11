Il franchise di Digimon continua a rinnovarsi e a sorprendere i fan di lunga data così come i nuovi giocatori. Dopo il successo degli episodi precedenti, la saga ruolistica si arricchisce con Digimon Story Time Stranger, un capitolo che promette di spingere ancora più in là l’intreccio narrativo e l’integrazione con il Mondo Digitale.

Il titolo mette i giocatori nei panni di un giovane protagonista che entra a far parte di ADAMAS, un’organizzazione segreta che indaga su misteriosi fenomeni che minacciano sia il mondo umano sia quello digitale. La trama ruota intorno a viaggi temporali che portano i protagonisti a esplorare diverse epoche e dimensioni, vivendo nuove sfide e stringendo legami sempre più profondi con i Digimon alleati. Accanto alle creature iconiche della serie, faranno il loro debutto nuovi partner digitali, pronti a offrire un mix di strategia e narrazione che richiama lo stile classico di Digimon Story, ma con un respiro più ampio e contemporaneo.

Demo e modalità extra

Da oggi è disponibile una demo gratuita di Digimon Story Time Stranger su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam, che consente di giocare l’inizio dell’avventura. I progressi effettuati nella demo saranno trasferibili al gioco completo al lancio, permettendo di proseguire senza perdere i propri dati.

Al termine della demo, sarà inoltre possibile sbloccare la modalità aggiuntiva Adventure Trial Mode a Central Town, che permette di esplorare nuove aree e dungeon nel Mondo Digitale di Iliad. I progressi ottenuti in questa modalità non saranno però trasferiti al titolo completo.

Uscita e disponibilità

Digimon Story Time Stranger sarà disponibile dal 3 ottobre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. I pre-order sono già attivi su tutte le piattaforme.

