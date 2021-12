Natale si avvicina sempre più velocemente e dopo avervi proposto altre offerte sui prodotti YEEDI ecco che altri due nuovi prodotti vanno in sconto e stiamo parlando dei modelli Yeedi K700 e Yeedi Mop Station 2 che incorpora anche il secchio per la pulizia automatica del vano aspirapolvere. Scopriamoli meglio insieme:

Le offerte a tempo Yeedi

Yeedi mop station 2-in-1 a 549€

Il primo dei prodotti ad andare in offerta è lo Yeedi Mop Station 2 in 1, un robot che incorpora due spazzole per lavare i pavimenti. Inoltre con la base di ricarica integrata il robot sarà in grado di svuotarsi automaticamente e pulire i propri panni per la prossima pulizia di casa.

Si tratta di un prodotto di fascia alta con serbatoio dell’acqua da 3,5litri, navigazione smart e controllabile con app o tramite Google e Alexa.

Oggi è in sconto di ben 100€ passando da 649€ a 549€ con un risparmio di 100€.

Il prezzo scontato è disponibile per tutti senza codice sconto o coupon.



Yeedi k700 Aspirapolvere

Se invece stiamo cercando qualcosa di più economico e compatto allora il modello K700 potrebbe essere la scelta giusta. E’ un robot aspirapolvere che aspira e lava il pavimento grazie al serbatoio per l’acqua. E’ dotato di tecnologia Camea per la mappatura 3D di casa tramite la fotocamera posta sulla parte superiore del robot.

Perfetto per chi ha animali domestici in casa grazie al capiente serbatoio da 600ml. Non manca ovviamente la compatibilità con Alexa e Google per i comandi smart oltre che all’app dedicata ( molto ben fatta ) per la pianificazione e la gestione delle pulizie casalinghe.

Solo per poco è in offerta su Amazon a 160,99€ invece che 229,99€ con un sconto complessivo pari a 70€. Un’ottimo affare di natale se volete avere una casa più pulita!

