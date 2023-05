ASUS Republic of Gamers annunciarla disponibilità del nuovo laptop gaming ROG Strix SCAR 17 che introduce potenti componenti interne ed una una soluzione termica Intelligent Cooling aggiornata, questo portatile è pronto a conquistare i professionisti degli esports e gli appassionati di giochi. Le infinite opzioni di personalizzazione del design inoltre permettono a chiunque di rendere il proprio laptop unico, e di immergersi totalmente nell’esperienza di gaming o streaming senza distrazioni provenienti dal mondo esterno.

La potenza di gioco di ROG Strix SCAR 17 si sprigiona grazie a Windows 11 Home. I gamer più agguerriti potranno affrontare qualsiasi nemico con un processore AMD Ryzen 9, abbinato a una GPU NVIDIA GeForce RTX™ 4080 Laptop con un incredibile TGP massimo di 175W. Un MUX Switch dedicato con supporto NVIDIA Optimus permette a SCAR 17 di dare automaticamente priorità alle prestazioni di gaming o alla durata della batteria. Niente più lunghe schermate di caricamento grazie allo storage a stato solido PCIe Gen4x4. Con la memoria DDR5 che offre una larghezza di banda mai vista prima, lo SCAR 17 è pronto a vincere qualsiasi sfida.

SPECIFICHE TECNICHE

Scheda grafica NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU 12GB GDDR6 con ROG Boost: 2330MHz* a 175W (2280MHz Boost Clock+50MHz OC, 150W+25W Dynamic Boost)

Windows 11 Home – ASUS consiglia Windows 11 Pro per le aziende

Display 17.3 Pollici WQHD (2560 x 1440) 16:9 240Hz IPS Anti-Riflesso, Dolby Vision HDR

IPS Anti-Riflesso, Processore AMD Ryzen™ 9 7945HX Mobile (16-core/32-thread, 64MB L3 cache, fino a 5.4 GHz max boost)

(16-core/32-thread, 64MB L3 cache, fino a 5.4 GHz max boost) Archiviazione 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

Memoria RAM 32GB (16GB DDR5-4800 SO-DIMM *2) – Slot Liberi 0 – Memoria Max 64GB

MUX Switch per passare a una modalità GPU diretta, riduce la latenza e aumenta le prestazioni

per passare a una modalità GPU diretta, riduce la latenza e aumenta le prestazioni Audio Certificato Hi-Res per ascoltare la tua musica con la stessa qualità con cui è stata registrata

per ascoltare la tua musica con la stessa qualità con cui è stata registrata Ampia dotazione di porte I/O, tra cui 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C per support DisplayPort™ / G-SYNC e 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C per supporto DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC

Webcam 720P HD

Tastiera Retroilluminata Per-Key RGB Aura Sync

Raffreddamento sia per la CPU che per la GPU a metallo liquido Conductonaut Extreme di Thermal Grizzly

Batteria 90Wh, la ricarica tramite USB Tipo-C® è supportata fino a 100W. Quando si ricarica con l’adattatore di corrente da 330W in dotazione, può passare da zero al 50% in soli 30 minuti.

la ricarica tramite USB Tipo-C® è supportata fino a 100W. Quando si ricarica con l’adattatore di corrente da 330W in dotazione, Telaio in Alluminio, Spessore da 23,4 a 28,3 mm, peso 3 Kg

Soluzione Intelligent Cooling

Componenti potenti richiedono una soluzione di raffreddamento robusta. Il ROG SCAR 17 2023 utilizza il metallo liquido Conductonaut Extreme di Thermal Grizzly sia per la CPU che per la GPU. Materiale di interfaccia termica ad altissime prestazioni, Conductonaut Extreme è in grado di mantenere questi componenti fino a 15°C più freschi rispetto alle paste termiche tradizionali. Se abbinata a una camera di vapore personalizzata e a quattro prese d’aria dedicate, questa soluzione termica trasferisce il calore dal sistema in modo incredibilmente efficiente. Lo SCAR 17 tiene infine sotto controllo anche il rumore: quando è in modalità Performance, la macchina non supera i 40 dB.

L Questo 17 pollici offre un pannello QHD con una velocità di aggiornamento elevata e tempi di risposta di soli 3ms, ciascun pannello IPS offre colori fantastici, Dolby Vision HDR e Adaptive-Sync per un’esperienza di gaming e di visione straordinaria.

Gli altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos creano una scena sonora autentica per tutti i giochi e le ambientazioni. L’audio Hi-Res permette di ascoltare la musica con la stessa qualità con cui è stata registrata. L’AI Noise Cancelation bidirezionale elabora l’audio in entrata e in uscita per filtrare i rumori di sottofondo, assicurando che le chiamate, le chat e gli streaming arrivino senza distrazioni o altri rumori.

Progettato per vincere, costruito per la vittoria

I portatili ROG Strix sono stati concepiti per i videogiocatori che esigono il meglio in termini di prestazioni portatili, oltre a un design spettacolare e a una personalizzazione infinita. Le modalità di prestazioni di Armoury Crate consentono agli utenti di scegliere tra un’elaborazione silenziosa e a bassa potenza e un gioco turbo, oppure di regolare manualmente la tensione e le ventole per un’esperienza completamente personalizzata. Un’abbondante illuminazione RGB adorna lo chassis del nuovo ASUS ROG Strix SCAR 17, per uno stile unico e pieno di personalità. Con Aura Sync, gli utenti possono mantenere l’illuminazione del laptop coordinata con quella delle periferiche, o addirittura creare effetti di luce complessi con Aura Creator.

I layout spaziosi della tastiera consentono di giocare in modo più confortevole, mentre i tasti di scelta rapida personalizzabili controllano il volume, il microfono o attivano le modalità di prestazione per giocare al volo. Il touchpad in vetro, più grande dei precedenti modelli, garantisce una maggiore precisione, mentre il rivestimento anti-impronta dello chassis assicura un aspetto pulito, indipendentemente dallo stile di vita attivo dell’utente. Il piano tastiera semi-trasparente di Strix SCAR unisce il design sportivo a un nuovo design Armor Cap personalizzabile che consente agli utenti di creare il proprio stile.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

ASUS ROG Strix SCAR 17 (G733) è già disponibile su ASUS eshop al prezzo consigliato al pubblico di 3.349€.

