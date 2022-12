ASUS ha annunciato TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX e Radeon RX 7900 XT, le prime due schede grafiche della nuova linea di prodotti AMD Radeon RX 7900 Series.

Le nuove schede grafiche sono sviluppate sull’architettura AMD RDNA™ 3, che rappresenta anche la prima GPU gaming al mondo a presentare un evoluto design AMD basato su chiplet. L’innovativa architettura offre fino al 54% in più di prestazioni per Watt rispetto all’architettura AMD RDNA 2 e presenta l’interconnessione più veloce al mondo che collega i chiplet grafici e della memoria di sistema con banda passante fino a 5,3 TB/s. Offre inoltre fino a 96 nuove unità di calcolo unificate e la tecnologia AMD Infinity Cache di seconda generazione. Include anche un throughput AI potenziato, che offre prestazioni AI fino a 2,7 volte superiori, e la tecnologia raytracing di seconda generazione, che fornisce prestazioni architetturali di raytracing fino a 1,8 volte migliori in titoli selezionati, rispetto a una scheda grafica basata sulla precedente architettura AMD RDNA 2[iv].

In pole position con TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX

In qualità di outsider nella famiglia di schede grafiche ASUS Radeon RX, TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX spinge la nuova serie verso inediti livelli prestazionali. Questa scheda ha un ingombro di 3,63 slot e offre ben 6.144 stream processor. La nuova TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX è la scelta perfetta per quanti cercano una generosa larghezza di banda e un abbondante quantitativo di VRAM, offrendo entrambi gli aspetti: ben 24 GB di memoria GDDR6 e un’interfaccia di memoria a 384 bit.

I materiali solidi con cui è realizzata e la struttura rinforzata rendono la TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX una tenace guerriera. La sua struttura eccezionalmente robusta è più che all’altezza del compito di proteggere il PCB da cedimenti e flessioni. Lo dimostra il telaio rigido pressofuso a cui sono incardinati un robusto backplate e la cover, realizzati entrambi in alluminio. ASUS ha incluso nella confezione anche un pratico supporto per scheda video, al fine di mantenerla perfettamente allineata nel tempo.

Un nuovo design del sistema di raffreddamento consente alla GPU di funzionare perfettamente e silenziosamente a pieno regime. Una presa d’aria più ampia sulla piastra posteriore apre ancora più spazio per il flusso d’aria. Inoltre, l’area totale di dissipazione del calore è stata aumentata del 22,8% e un’apertura estesa lungo tutto il bordo della piastra posteriore consente ancora a più aria di fluire attraverso le alette dalle ventole Axial-tech.

Le ventole sono anche più grandi e più efficaci in questa generazione, fornendo il 13,8% in più di flusso d’aria e l’8% in più di pressione statica rispetto alla generazione precedente, il tutto eseguendo rotazioni a un numero di giri inferiore e producendo una rumorosità altrettanto contenuta. Uno switch Dual BIOS consente agli utenti di scegliere tra le modalità “prestazioni” o “silenziosa”, potendo intervenire direttamente anche con modifiche manuali attraverso il software ASUS GPU Tweak III.

La connettività avanzata consente di sfruttare appieno i vantaggi dei più recenti monitor gaming presenti sul mercato. Sulla TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ASUS mette a disposizione una porta HDMI 2.1 e un trio di porte DisplayPort 2.1.

Per fornire l’alimentazione necessaria, la scheda grafica TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX utilizza tre connettori di alimentazione a 8 pin. Questo sistema offre una robusta erogazione di potenza con condensatori di classe 20K e una serie di stadi di potenza ad alta tensione disposti in configurazione 17+4. Inoltre, il processo di produzione ASUS Auto-Extreme garantisce un’affidabilità duratura nel tempo, all’altezza del nome TUF, così da assicurare a ogni utente che la propria scheda sarà in grado di sostenere al meglio i giochi anche per gli anni a venire.

Aggiorna il tuo rig AMD con la TUF Gaming Radeon RX 7900 XT

TUF Gaming Radeon RX 7900 XT offre diversi aggiornamenti chiave rispetto alla precedente Radeon RX 6900 XT, tra cui una memoria più ampia con ben 20 GB di RAM GDDR6, 5.376 stream processor ma anche un’interfaccia di memoria più ampia a 320 bit. La struttura della TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX include molti dei nuovi elementi progettuali della scheda video. Dal telaio pressofuso, alla sua cover, fino al backplate in alluminio e al design a 3.63 slot. Senza dimenticare il logo 3D TUF aggiornato in acrilico con illuminazione ARGB sul bordo della cover, tutto per offrire un insieme completo delle più recenti innovazioni ASUS.

La scheda grafica TUF Gaming Radeon RX 7900 XT mostra i muscoli quando si tratta di prestazioni termiche. Allo stesso TBP (Total Board Power) della precedente Radeon RX 6900 XT, la nuova scheda video funziona a temperature più basse sotto carico e, dunque, produce livelli di rumore simili pur offrendo maggiori prestazioni.

Dai energia al tuo PC con l’alimentatore giusto

TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX e TUF Gaming Radeon RX 7900 XT vantano prestazioni gaming eccezionali. Quando si pianifica un setup di nuova generazione è bene anche abbinare le schede video di nuova generazione con alimentatori adeguati. ASUS offre PSU di categoria premium, come i nuovi alimentatori TUF Gaming Gold, progettati per fornire alimentazione stabile e affidabile e tutto ciò di cui gli utenti possano avere bisogno. Per la Radeon RX 7900 XTX, ASUS consiglia un alimentatore che fornisca almeno 800 Watt: in questo caso il TUF Gaming 850W Gold si adatta perfettamente alla situazione. Per la Radeon RX 7900XT, ASUS consiglia invece un alimentatore che fornisca almeno 750 Watt, rendendo TUF Gaming 750W Gold una scelta facile. Grazie a componenti di alta qualità, un funzionamento silenzioso e una garanzia di 10 anni, i gamer possono avere la conferma che la build è in “buone mani”.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

Le schede grafiche TUF Gaming Radeon™ RX 7900 XTX e Radeon RX 7900 XT saranno progressivamente disponibili a partire dal lancio presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 1.299,00 € e 1.249,90 € IVA inclusa.

