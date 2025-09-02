ASUS ha ufficialmente lanciato oggi il ZenWiFi BD4 Outdoor, un dispositivo che rappresenta una risposta concreta a una delle sfide più sentite dagli utenti moderni: portare una connettività Wi-Fi 7 affidabile e performante negli spazi esterni. In un’epoca in cui smart home, telecamere di sicurezza e dispositivi IoT stanno colonizzando anche giardini e terrazze, la necessità di una copertura di rete stabile all’aperto è diventata una priorità per molte famiglie e aziende.

Il nuovo router di ASUS si posiziona come una soluzione “senza pensieri” per l’uso esterno, combinando le prestazioni del Wi-Fi 7 dual-band con una robustezza costruttiva pensata per resistere alle intemperie di tutte le stagioni. Con velocità dichiarate fino a 3600 Mbps e una copertura che può raggiungere i 770 metri quadrati, il dispositivo promette di trasformare l’esperienza di connettività outdoor.

Prestazioni Wi-Fi 7 ottimizzate per l’esterno

Il cuore tecnologico del ZenWiFi BD4 Outdoor si basa sul nuovo standard Wi-Fi 7, sfruttando tecnologie avanzate come Multi-Link Operation (MLO) per migliorare la stabilità delle connessioni e il protocollo 4K-QAM per ottimizzare l’efficienza nella trasmissione dati. Una combinazione che dovrebbe garantire prestazioni costanti anche quando il dispositivo deve gestire simultaneamente telecamere di sicurezza, sistemi di irrigazione intelligenti e dispositivi per l’intrattenimento outdoor.

L’integrazione con l’ecosistema AiMesh di ASUS rappresenta un valore aggiunto significativo, permettendo al BD4 Outdoor di estendere seamlessly le reti esistenti basate su router ASUS compatibili. Questa caratteristica consente agli utenti di creare un’unica rete mesh che copre tanto gli spazi interni quanto quelli esterni, eliminando le zone morte e garantendo handover fluidi tra i diversi access point.

Costruzione per tutte le stagioni

Dal punto di vista costruttivo, ASUS ha chiaramente puntato sulla durevolezza. La certificazione IP65 garantisce protezione completa contro acqua e polvere, mentre l’intervallo operativo da -30°C a 60°C rende il dispositivo utilizzabile in praticamente qualsiasi clima. Le protezioni integrate contro scariche elettrostatiche e sovratensioni completano un quadro di robustezza che dovrebbe tranquillizzare anche gli utenti più preoccupati per l’affidabilità a lungo termine.

L’installazione è stata semplificata attraverso il supporto Power over Ethernet (PoE+), che permette di alimentare il dispositivo con un singolo cavo, riducendo la complessità dell’installazione. Le due porte PoE- da 2,5G con rilevamento automatico WAN offrono flessibilità nella configurazione, mentre l’alternativa dell’alimentazione tramite adattatore CA mantiene aperte diverse possibilità di deployment.

Le opzioni di montaggio versatili, compatibili con pareti, pali e superfici piane, testimoniano l’attenzione di ASUS verso le diverse esigenze installative che possono presentarsi negli ambienti outdoor.

Sicurezza e gestione intelligente

Un aspetto particolarmente interessante è l’approccio alla sicurezza e alla gestione della rete. Il sistema di sicurezza “a triplo livello” include AiProtection Pro di livello commerciale, controlli parentali avanzati e supporto preconfigurato per servizi VPN. La funzionalità Smart Home Master Network permette la creazione di fino a tre SSID distinti, una caratteristica che semplifica notevolmente la gestione di reti complesse con dispositivi IoT diversificati.

Questa capacità di segmentazione risulta particolarmente utile in contesti outdoor, dove spesso coesistono dispositivi con esigenze di sicurezza diverse: dalle telecamere di sorveglianza ai sistemi di automazione del giardino, fino ai dispositivi utilizzati dai bambini negli spazi esterni.

Il lancio del ZenWiFi BD4 Outdoor dimostra come ASUS stia ampliando la sua visione dell’ecosistema di rete domestica, riconoscendo che la connettività moderna non può più limitarsi agli spazi interni. Con un prezzo posizionato nella fascia accessibile del mercato enterprise/prosumer, il dispositivo potrebbe rappresentare un punto di svolta per chi cerca soluzioni professionali a costi contenuti.

Specifiche tecniche principali

Antenne: 2 x antenne interne

Frequenza operativa: 2.4GHz, 5GHz

WiFi Data Rate: 802.11be (2.4GHz): fino a 688Mbps; 802.11be (5GHz): fino a 2882Mbps

Network Standards: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IPv4, IPv6

Memoria: 128MB Flash, 512MB RAM

I/O Ports: 2 x 2.5G WAN/LAN port with PoE+

Dimensioni / Peso: 106 x 106 x 200 mm/ 1040g

Prezzi e disponibilità

ZenWiFi BD4 Outdoor è immediatamente disponibile presso gliASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al ProgrammaPowered by ASUSed i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato di 157,00 €.

