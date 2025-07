SUS svela oggi il nuovo Prime AP202, un elegante case MicroATX con vetro temperato curvo che combina estetica e prestazioni, e mette in mostra ogni componente del PC con uno stile raffinato e funzionale.

Design elegante e visibilità a 360°

Il design minimalista di Prime AP202 è disponibile nei colori bianco e nero, per adattarsi a ogni tipo di build. Il vetro panoramico copre quasi metà della scocca, offrendo una vista completa dei componenti da varie angolazioni. La finitura curata e il vetro temprato assicurano sia estetica che robustezza.

La presa d’aria laterale sagomata, posta in modo strategico, canalizza direttamente l’aria verso i componenti critici, in particolare la GPU, garantendo una dissipazione termica efficiente. Filtri antipolvere rimovibili su parte superiore e inferiore facilitano la manutenzione e mantengono alte le prestazioni anche a distanza di tempo.

Facilità d’assemblaggio e connettività completa

L’assemblaggio è semplificato da una guida rimovibile per aprire facilmente il case e da uno scomparto da 30 mm per una gestione pulita dei cavi. Sul pannello I/O frontale troviamo una porta USB Type-C da 20 Gbps, due USB Type-A da 5 Gbps e jack audio per cuffia e microfono, per connessioni immediate e pratiche.

Compatibilità estesa per qualitativi upgrade

Il Prime AP202 è studiato per ospitare componenti di fascia alta:

Radiatori da 360 mm (AIO/CCM)

(AIO/CCM) Schede GPU fino a 420 mm

Alimentatori fino a 200 mm

Questa versatilità lo rende adatto a build da gaming, workstation creative o PC desktop dalla forte personalità.

Disponibilità e prezzi

Lo chassis ASUS Prime AP202 ARGB, sia nella variante nera che in quella bianca, sarà disponibile in Italia ad inizio agosto presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato di 138,90 €. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante ASUS locale.

SPECIFICHE

Motherboard compatibility Micro-ATX, Mini-ITX Color Black, White Dimensions (W*H*D) 235.6 x 459.4 x 440.5mm Net Weight ASUS Prime AP202: 8.45kgASUS Prime AP202 ARGB: 9kg Material Steel, Plastic, Tempered Glass I/O ports 1 x USB 10Gbps Type-C®, 2 x USB 3.0, 1 x Headphone/Microphone 3.5″/2.5″ Drive Bays 2 Expansion Slots 4 Maximum GPU Length 420mm Maximum CPU Cooler Height 175mm Maximum PSU Length 200mm Radiator Compatibility Top: 120/240/360mm Fan Support Top: 2 x 140mm / 3 x 120mmSide: 2 x 120mmRear: 1 x 120 mmBottom: 3 x 120mm Built-In Fans ASUS Prime AP202: NoneASUS Prime AP202 ARGB: side 2 x 120m, rear 1 x 120mm Removable Dust Filters Top and bottom Cable Routing Max 30mm

