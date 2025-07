ASUS annuncia oggi VivoWatch 6 AERO, la prima smart band al mondo capace di rilevare pressione arteriosa ed elettrocardiogramma (ECG) tramite un semplice tocco del polpastrello. Progettato per offrire un’esperienza completa di monitoraggio del benessere in un design leggero e confortevole, il dispositivo unisce tecnologia medica avanzata, interfaccia intuitiva e la potenza dell’intelligenza artificiale.

Monitoraggio istantaneo di pressione e ECG

Grazie a sensori PPG ed ECG integrati con un innovativo processo di deposizione per polverizzazione, VivoWatch 6 AERO consente rilevazioni immediate e affidabili della pressione arteriosa e dell’elettrocardiogramma. L’utente deve solo appoggiare un dito sul sensore per attivare la misurazione, ottenendo così un controllo rapido e semplice della propria salute cardiovascolare.

Display AMOLED da 1,1″ e design ultraleggero

Lo schermo AMOLED da 1,1 pollici offre una resa visiva nitida e colori intensi, con un’interfaccia chiara anche in movimento.

Con un peso di appena 27 grammi, VivoWatch 6 AERO si distingue per la portabilità estrema, senza sacrificare le funzionalità.

Salute e benessere sotto controllo

La smart band monitora:

Saturazione dell’ossigeno (SpO₂)

Frequenza cardiaca

Calorie bruciate

Passi e attività quotidiane

Qualità del sonno

È inoltre dotata di processore grafico dedicato, resistenza all’acqua fino a 5ATM e autonomia fino a una settimana, per adattarsi a ogni stile di vita attivo. I cinturini in silicone da 15 mm, disponibili in nero e rosa, completano un’estetica versatile e moderna.

ASUS Health AI 5.0: intelligenza al servizio della salute

VivoWatch 6 AERO è equipaggiato con l’ultima versione dell’algoritmo ASUS Health AI 5.0, frutto della lunga esperienza dell’azienda in biosensoristica e algoritmi medicali. Questo sistema analizza i dati biometrici in tempo reale e fornisce suggerimenti personalizzati per migliorare il proprio benessere giorno dopo giorno.

Disponibilità e prezzo

ASUS VivoWatch 6 AERO è già disponibile a 189,99 euro presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS.

