ASUS presenta il ProArt Display PA32QCV, un monitor professionale da 32 pollici che ridefinisce gli standard per i creatori di contenuti. Con la sua risoluzione 6K (6016 x 3384) e una precisione cromatica con Delta E<2, questo display si pone come riferimento nel settore della produzione visual.
Prestazioni visive all’avanguardia
Ilpannello IPS da 31,5 pollicioffre una densità di 218 pixel per pollice, tre volte superiore a quella di un monitor Full HD della stessa dimensione. La risoluzione 6K garantisce testi nitidi e dettagli cristallini, elementi fondamentali per progetti creativi complessi.
Il monitor supportaHDR10e vanta la certificazioneVESA DisplayHDR 600, assicurando contrasti eccezionali con bianchi brillanti e neri profondi. Grazie a una superficie di lavoro superiore del 145% rispetto ai monitor 4K equivalenti, gli utenti beneficiano di uno spazio operativo significativamente ampliato.
Precisione cromatica senza compromessi
Ogni unità vienecalibrata individualmente in fabbricae sottoposta a verifica Calman per garantire standard professionali costanti. Il display copre il98% del gamut DCI-P3e il100% dello spazio colore sRGB, supportando oltre 1,07 miliardi di colori grazie alla profondità cromatica a 10 bit.
La tecnologiaASUS Light Syncintegra due sensori avanzati:
- Sensore di retroilluminazione per prestazioni ottimali fin dall’avvio
- Sensore di luce ambientale per l’adattamento automatico alle condizioni d’illuminazione
Il rivestimento LuxPixel AGLR (Anti-Glare, Low-Reflection) riduce riflessi e abbagliamenti mantenendo la nitidezza dell’immagine, diversamente dai pannelli opachi tradizionali che possono compromettere la definizione.
Compatibilità Mac ottimizzata
Il ProArt PA32QCV è progettato specificicamente per gli utenti macOS, con funzionalità dedicate che includono:
- Preset M Model-P3 per colori uniformi sui dispositivi Apple
- ASUS DisplayWidget Center per macOS per il controllo tramite mouse
- Compatibilità diretta con i tasti di luminosità del MacBook
Queste caratteristiche rendono il monitor ideale per chi cerca precisione cromatica e produttività elevata nell’ecosistema Apple.
Connettività e produttività avanzate
L’Auto KVM integratopermette di gestire due computer con una singola configurazione tastiera/mouse, semplificando il multitasking professionale.
Le opzioni di connettività includono:
- Doppia porta Thunderbolt 4 con Power Delivery da 96W
- DisplayPort 1.4 DSC
- HDMI 2.1
- Hub USB con porte Type-A e USB-C aggiuntiva
- Porta per cuffie
Partnership Adobe e disponibilità
ASUS ha siglato un accordo con Adobe per offrire fino a tre mesi gratuiti di Creative Cloud, Substance 3D e Acrobat (valore massimo 453 euro) ai clienti che acquistano prodotti idonei in regioni selezionate.
IlProArt Display 6K PA32QCVè disponibile da settembre 2025 presso l’eShop ASUS Italia, gli ASUS Gold Store e i rivenditori autorizzati al prezzo di1.399 euro.
