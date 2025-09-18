ASUS Republic of Gamers ha presentato la nuova linea di periferiche dedicate agli appassionati di eSport e gaming competitivo, svelata in anteprima al Computex 2025 e ora disponibile in Italia. La gamma si arricchisce con la tastiera ROG Azoth X, il mouse ROG Keris II Origin, il tappetino ROG Scabbard II Arctic Gray XXL e le cuffie ROG Delta II Moonlight White, tutti prodotti che coniugano prestazioni elevate e un’estetica curata.

ROG Azoth X: tastiera compatta e altamente personalizzabile

La ROG Azoth X è una tastiera con fattore di forma al 75%, pensata per chi cerca precisione e possibilità di personalizzazione. I keycap in PBT traslucidi a tre lati esaltano l’illuminazione RGB, mentre il design a tema ROG Stellar impreziosisce ogni tasto. Il PCB south-faced assicura compatibilità con numerosi switch di terze parti, offrendo infinite opzioni di configurazione.

Cinque strati di materiale ammortizzante, switch meccanici ROG NX Snow V2 hot-swappable e guarnizioni in silicone garantiscono un’esperienza di digitazione fluida e silenziosa. Il display OLED integrato mostra informazioni di sistema, mentre la manopola a tre vie permette regolazioni rapide. Non mancano poggiapolsi e piedini intercambiabili per diverse inclinazioni. La connettività si affida alla tecnologia wireless ROG SpeedNova 2.4GHz, con latenza quasi zero, oltre al Bluetooth multipoint e alla modalità USB cablata.

ROG Keris II Origin: il mouse ergonomico per i pro

Con un peso di soli 64 grammi, il ROG Keris II Origin è stato progettato insieme a professionisti degli eSport per garantire comfort e reattività. Il design ergonomico si adatta a diversi stili di presa, mentre l’illuminazione RGB su tre zone completa l’estetica.

Il mouse integra il sensore ROG AimPoint Pro da 42.000 dpi, lo switch ROG Micro Switch II garantito per 100 milioni di clic e il sistema Push-Fit Switch Socket II, che consente la sostituzione rapida degli switch. La tecnologia ROG SpeedNova wireless assicura prestazioni stabili a bassa latenza, con supporto fino a 8.000 Hz tramite l’adattatore opzionale Polling Rate Booster. Inclusi anche cavo ROG Paracord, nastro antiscivolo e piedini 100% PTFE per movimenti fluidi.

ROG Scabbard II Arctic Gray XXL: spazio ed eleganza

Il tappetino ROG Scabbard II Arctic Gray XXL è pensato per i setup chiari e minimalisti. La superficie in tessuto con rivestimento speciale respinge acqua, olio e polvere, mentre i bordi piatti con cucitura anti-sfilacciamento ne aumentano la durata. Con le sue dimensioni generose, offre ampio spazio per tastiera e mouse, garantendo stabilità e comfort durante le sessioni di gioco più lunghe.

ROG Delta II Moonlight White: audio immersivo e design raffinato

Le cuffie ROG Delta II Moonlight White completano la gamma con un design elegante e un audio di alta qualità. Offrono connettività tri-mode (2.4GHz, Bluetooth e cablato), compatibilità con PC, console e dispositivi mobili, e utilizzano la tecnologia ROG SpeedNova per una trasmissione a bassa latenza.

I driver da 50 mm con diaframma in titanio e l’audio Hi-Res 24-bit/96kHz garantiscono un suono immersivo e dettagliato. Il microfono Super-Wideband Boom da 10 mm restituisce una voce chiara e naturale, mentre la funzione DualFlow Audio consente di collegare due dispositivi contemporaneamente. La batteria assicura fino a 110 ore di autonomia, con ricarica rapida che offre 11 ore di utilizzo in soli 15 minuti.

Promo Play Like a Pro

Tutti i nuovi prodotti fanno parte della promozione ROG Play Like a Pro, attiva fino al 30 settembre e valida anche su Amazon. Acquistando le periferiche si può ottenere un rimborso fino a 235 euro: 40 euro per la Azoth X, 20 euro per il Keris II Origin, 30 euro per le Delta II Moonlight White e 10 euro per lo Scabbard II Arctic Gray XXL.

Prezzi e disponibilità

Le nuove periferiche sono già disponibili su eShop ASUS Italia, presso ASUS Gold Store e rivenditori autorizzati:

  • ROG Azoth X: 329,90 €
  • ROG Keris II Origin: 149,90 €
  • ROG Scabbard II Arctic Gray XXL: 49,90 €
  • ROG Delta II Moonlight White: 259,90 €

