ASUS, noto brand mondiale in ambito tecnologico presenta le cuffie gaming ROG Delta S, il primo headset pensato per i giocatori che offre una qualità audio superiore grazie al supporto alla tecnologia MQA (Master Quality Authenticated).

Grazie al CODEC ESS 9281 con tecnologia QUAD DAC, che restituisce un audio estremamente realistico e con dettagli impeccabili, e il microfono con tecnologia proprietaria ASUS AI Noise Cancelling, che offre una comunicazione chiara e cristallina, le ASUS ROG Delta S sono la massima espressione in ambito cuffia gaming

Audio di livello premium

Le cuffie ROG Delta S sfruttano la tecnologia di Quad DAC ESS 9281 per gestire al meglio un’elaborazione dell’audio senza perdite di informazioni, così da riprodurre suoni con una qualità audio eccezionale. Ciascuno dei quattro DAC presenti è dedicato a supportare l’elaborazione di una parte della gamma di frequenze udibili: bassi, medi, alti e ultra alti.

I quattro segnali sono poi sommati per ottenere un’acustica più chiara in virtù dell’eccellente rapporto segnale/rumore di 130 dB, un valore molto superiore a qualsiasi altro dispositivo equivalente oggi disponibile sul mercato. Con le ROG Delta S, è possibile apprezzare ogni dettaglio sonoro e godere di una resa acustica nitida e chiara, per vivere un’esperienza audio realistica.

Gestione MQA integrata

ASUS ha avviato una collaborazione con Master Quality Authenticated (MQA), la pluripremiata azienda di tecnologia audio, le ROG Delta S sono il primo risultato di questa partnership: le prime cuffie gaming al mondo abilitate per MQA.

Grazie a questa collaborazione, ASUS mette a disposizione dei gamer una musica di qualità “studio” per soddisfare anche gli audiofili più esigenti.

La partnership tra ASUS e MQA ha dato vita a un’entusiasmante collaborazione che è stata declinata nella prima cuffia gaming al mondo abilitata per MQA: ROG Delta S Questa importante partnership con MQA consente ad ASUS di continuare ad ampliare i propri confini al fine di creare le migliori cuffie disponibili sul mercato. I gamer apprezzano un suono con dettagli impeccabili e le cuffie gaming ROG Delta S con MQA offrono un audio di livello superiore e realistico. Kris Huang, General Manager di ASUS Gaming Gear and Accessory Business Unit.

La rinomata tecnologia MQA ha il pregio di restituire un audio di alta qualità per riprodurre ogni dettaglio acustico della registrazione originale. Il render MQA integrato in ROG Delta S elabora il segnale di base MQA, fornito da servizi di streaming quali TIDAL e Xiami Music, per restituire suoni di qualità sopraffina.

Microfono con cancellazione del rumore grazie a ASUS AI

Le ROG Delta S affiancano le cuffie ROG Theta 7.1, ROG Strix Go e ROG Strix Go 2.4 presentando il microfono con cancellazione del rumore basato su intelligenza artificiale (AI Mic).

ASUS AI Mic si affida ad un processore dedicato progettato per individuare oltre 50 milioni di tipi di rumore, al fine di isolare il suono della voce per una comunicazione priva di disturbi. Disturbi di sottofondo comuni, come per esempio chiacchiere, la digitazione dei tasti e i clic del mouse, sono attenuati addirittura fino al 95%.

L’AI Mic è di tipo unidirezionale, staccabile e certificato sia da Discord sia TeamSpeak, la funzione di cancellazione del rumore è gestita attraverso il software ASUS Armoury Crate e può essere facilmente disattivata quando necessario.

Prezzi e disponibilità

Le cuffie ROG Delta S sono disponibili al prezzo consigliato di 209,00€.

Per maggiori informazioni riguardo alla cuffia potete visitare la pagina ufficiale del prodotto a questo link.

