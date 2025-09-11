In occasione di IFA 2025, ASUS Republic of Gamers ha presentato una nuova gamma di periferiche dedicate al gaming competitivo, sviluppate insieme a professionisti degli eSport. La linea comprende la tastiera ROG Falcata, il mouse ROG Harpe II Ace e il tappetino ROG Sheath II XXL, tre prodotti che puntano a offrire precisione, comfort e prestazioni elevate.

ROG Falcata: tastiera wireless 75% con design split

La ROG Falcata è una tastiera gaming wireless con design diviso e form factor al 75%, pensata per garantire versatilità e comfort ai giocatori, in particolare a chi predilige configurazioni a bassa sensibilità. La tastiera può essere utilizzata anche solo nella sua metà sinistra per liberare spazio al movimento del mouse.

Integra switch magnetici ROG HFX V2 hot-swappable con corsa regolabile tra 0,1 e 3,5 mm, con incrementi di sensibilità da 0,01 mm. Il nuovo sensore Hall ROG migliora la precisione e riduce le interferenze, mentre la rotella multifunzione consente di gestire sensibilità, attuazione e funzioni Rapid Trigger in tempo reale. La connettività è garantita dal polling rate fino a 8000 Hz grazie alla tecnologia wireless ROG SpeedNova a 2,4 GHz, con un’autonomia fino a 200 ore (in modalità normale con RGB disattivato).

Il design include un sistema a quattro strati di isolamento acustico e switch Rapid Trigger per una digitazione fluida e silenziosa. Non manca un poggiapolsi in silicone rimovibile e un’inclinazione regolabile per favorire sessioni di gioco più lunghe.

ROG Harpe II Ace: il mouse da 48 grammi nato con i pro

Il ROG Harpe II Ace è un mouse wireless ultraleggero da 48 g, sviluppato in collaborazione con campioni eSport come Demon1. Pensato per impugnature “fingertip” e “claw”, offre stabilità e precisione anche nei momenti più concitati.

È equipaggiato con il sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42.000 dpi con tecnologia track-on-glass e switch ottici ROG certificati per 100 milioni di clic. I piedini in PTFE al 100% garantiscono movimenti fluidi, mentre la connettività tri-mode (wireless, Bluetooth, USB) assicura la massima flessibilità. Grazie alla tecnologia ROG SpeedNova 8K, il mouse raggiunge un polling rate di 8000 Hz con latenza minima. Presente anche la modalità ROG Zone Mode, che permette di attivare rapidamente impostazioni ad alte prestazioni.

ROG Sheath II XXL: il tappetino extralarge per sessioni lunghe

Il ROG Sheath II XXL completa la linea con una superficie di 900 × 400 × 3 mm progettata per accogliere comodamente tastiera e mouse. Il rivestimento avanzato migliora scorrevolezza e controllo, mentre i bordi rinforzati aumentano la durata nel tempo.

Il tessuto è pensato per ottimizzare la dissipazione del calore, offrendo un’esperienza più confortevole durante lunghe sessioni di gioco. La base in gomma antiscivolo garantisce stabilità anche nei momenti più intensi.

Promozione “Play Like a Pro”

Per accompagnare il lancio, ASUS propone l’iniziativa PLAY LIKE A PRO, valida fino al 30 settembre 2025 (con possibilità di richiedere il rimborso fino al 14 ottobre). L’iniziativa prevede fino a 235 € di cashback sull’acquisto di periferiche gaming ROG, incluse tastiere, mouse, mousepad, cuffie, sedie e controller. Nello specifico, l’acquisto di una ROG Falcata dà diritto a 50 € di rimborso, la ROG Harpe II Ace a 20 €, mentre il ROG Sheath II XXL a 10 €.

Le nuove periferiche sono già disponibili su eShop ASUS Italia, negli ASUS Gold Store, nei rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e presso i principali partner commerciali. I prezzi ufficiali:

ROG Falcata – 389,90 €

– 389,90 € ROG Harpe II Ace – 179,90 €

– 179,90 € ROG Sheath II XXL – 49,90 €

