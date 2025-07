ASUS Republic of Gamers (ROG) lancia ufficialmente la nuova e attesissima collezione ROG x Hatsune Miku Edition, ampliando la storica collaborazione tra il brand e l’iconica pop star virtuale. Si tratta di una linea completa di prodotti hardware e lifestyle che abbraccia l’estetica cyber-pop di Miku con i colori pastello verde acqua e rosa, uniti alla potenza tecnica e alle soluzioni premium firmate ROG.L’universo ROG si tinge così di un’anima giocosa, colorata e vibrante, ma senza rinunciare alla sua vocazione competitiva: ogni componente, dal case alla GPU, è stato progettato per offrire prestazioni di altissimo livello, con un look ispirato al mondo del gaming, della musica digitale e della cultura anime.

Un ecosistema gaming completo e coordinato

La collezione si compone di numerosi dispositivi e accessori, pensati per costruire un setup interamente a tema Hatsune Miku, senza compromessi tecnici. Ogni componente è arricchito da grafiche personalizzate, finiture iridescenti, elementi riflettenti e dettagli ispirati al numero “01” che identifica Miku.

Ecco una panoramica dei prodotti più rappresentativi:

🧠 Scheda madre – ROG Strix X870E-H Gaming WiFi7 Hatsune Miku Edition

Una motherboard avanzata compatibile con AMD Ryzen serie 9000, 8000 e 7000, che combina stile e intelligenza. Tra le funzionalità principali troviamo:

Socket AM5 e chipset X870E

e chipset X870E Design custom con grafiche a tema Miku su VRM e dissipatori

Supporto Aura Sync per effetti RGB personalizzati

per effetti RGB personalizzati Suite AI con AI Overclocking , AI Cache Boost , AI Cooling II e AI Networking II

, , e Slot M.2 e PCIe con sistema Q-Release per installazione senza attrezzi

Una base solida per configurazioni da urlo, in perfetto stile pop futuristico.

❄️ Dissipatore AIO – ROG Ryuo IV 360 ARGB Hatsune Miku Edition

Il dissipatore All-in-One da 360mm non è solo efficiente, ma anche spettacolare:

Display AMOLED curvo da 6,67″ per video animati o info sistema

per video animati o info sistema Ventole ARGB a bassa rumorosità, flusso d’aria ottimizzato

Illuminazione laterale e frontale in palette Miku

Pompa ad alte prestazioni con impedenza ridotta

Un sistema pensato per mantenere freschi i processori più esigenti, con un tocco di spettacolo in più.

🎮 Scheda grafica – ROG Astral GeForce RTX 5080 O16G Hatsune Miku Edition

Potenza allo stato puro con una GPU personalizzata nei minimi dettagli:

Design a quattro ventole per +20% di flusso d’aria

per +20% di flusso d’aria Camera di vapore fresata e MOSFET da 50A per overclock stabile

e MOSFET da 50A per overclock stabile Backplate decorato con illustrazioni anime

Personalizzazione RGB completa con Aura Sync

Una GPU che fonde la forza del ray tracing con l’estetica da collezione. La potete trovare qui.

🖥️ Monitor – ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition

Perfetto per il gaming competitivo, con un design unico:

Display Fast IPS 27” QHD (1440p) , refresh rate 260Hz , tempo risposta 0,3ms

, refresh rate , tempo risposta Copertura DCI-P3 al 90% e VESA DisplayHDR 400

e Compatibilità con G-SYNC® e FreeSync® Premium

OSD e cornice a tema Miku, supporto per telefono e illuminazione ROG

Un display che fonde tecnologia avanzata e identità visiva.

🖥️ Case – ROG Strix Helios II & A23 Hatsune Miku Edition

Due opzioni per costruire il proprio PC da sogno:

Helios II : design premium con illustrazione integrale di Miku , ampie griglie di ventilazione, ventole da 140mm preinstallate e supporto per GPU fino a 450mm

: design premium con , ampie griglie di ventilazione, ventole da 140mm preinstallate e supporto per GPU fino a 450mm A23: design più compatto ma distintivo, con gancio per cuffie a forma di cravatta, supporto per radiatori da 360mm, GPU fino a 380mm e connettori nascosti

Entrambi pensati per chi vuole un case funzionale, ordinato e iconico.

💾 SSD enclosure – ROG Strix Arion Hatsune Miku Edition

Una custodia per SSD NVMe M.2 dal design portatile ma espressivo:

Compatibile con formati 2230/2242/2260/2280

Installazione senza cacciavite

Dissipazione passiva grazie al case in lega di alluminio

Grafica stilizzata, linee cyberpunk, cinturino ROG x Miku

⚡ Alimentatore – ROG Thor 1200W Platinum III Hatsune Miku Edition

Un PSU top di gamma, rivestito di energia ciano-rosa:

MOSFET GaN più efficienti del 30% rispetto ai tradizionali

più efficienti del 30% rispetto ai tradizionali Stabilizzatore GPU-first per prestazioni migliorate fino al 45%

Display OLED magnetico con info in tempo reale

con info in tempo reale Design con onde sonore EQ, logo Miku “01” e ROG Eye

Perfetto per alimentare build estreme e scenografiche.

👕 Apparel – T-shirt ROG Hatsune Miku Edition I & II

Realizzate in Sorona, tessuto sostenibile e traspirante, le due t-shirt combinano comfort e look tech con:

Grafica anteriore con logo ROG + palette Miku

Dettagli riflettenti e grafica “01” sul retro

Stile digitale con accenti futuristici

LaT-Shirt ROG I Hatsune Miku Editionfonde l’estetica ROG ispirata alla fantascienza con l’iconica palette di colori blu-verde e rosa di Miku sul davanti, mentre sul retro della maglietta sono presenti accenti di inchiostro riflettente e il caratteristico design “01” di Miku. Questo capo cattura lo spirito della collaborazione tra ROG e Hatsune Miku, fondendo motivi digitali e tecnologia in un design elegante e confortevole per i giocatori e i fan.

Lamaglietta ROG II Hatsune Miku Editionpresenta una grafica futuristica e giocosa per un look pulito e moderno sul davanti. Il design sul retro continua questo tema fondendo il linguaggio digitale di “0” e “1” con il personaggio virtuale di Miku, catturando lo spirito della collaborazione tra ROG e Hatsune Miku.

📅 Disponibilità e tiratura limitata

La nuova collezione ASUS ROG x Hatsune Miku Edition sarà disponibile in Italia a partire dalla seconda metà del terzo trimestre 2025, in tiratura limitata. Sarà acquistabile presso gli ASUS Gold Store, rivenditori selezionati del programma Powered by ASUS e i partner commerciali ufficiali ASUS.

Per dettagli completi sulla disponibilità o per prenotazioni, è possibile contattare il rappresentante ASUS locale o visitare il sito ufficiale.

