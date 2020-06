Asus RT AX58U • Recensione di un router veloce e smart

Una delle proposte più interessanti nel panorama dei router casalinghi, o da ufficio, è il nuovo Asus RT AX58U. Questo router rientra nella linea dei nuovi dispositivi basati sulle ultime tecnologie, per offrire una capacità di connessione wireless di velocità estremamente elevate e stabili.

In questo periodo di smart working, e di molti dispositivi connessi alla stessa rete, è stato importante che ognuno di essi avesse la giusta quantità di banda a disposizione senza sacrificare il lavoro, o il divertimento, degli altri utenti della rete.

Ma perché investire quasi 200 € per scegliere il router Asus RT AX58U rispetto ad altre valide proposte? Se volete conoscere la nostra opinione vi invitiamo a proseguire la lettura nella nostra recensione del Asus RT AX58U • Il router veloce e smart.

Asus RT AX58U • Specifiche

Prima di partire con l’analisi vera e propria delle funzioni del Asus RT AX58U vediamo assieme le specifiche tecniche più eclatanti

Nuovo standard AX con velocità massima in WiFi di 2400 Mbit/s sulla banda 5GHz

con velocità massima in WiFi di sulla banda Supporto alle tecnologie MU-MIMO e OFDMA

e Compatibilità con Amazon Alexa

Copertura WiFi ottima grazie alle quattro antenne direzionabili

App di controllo a distanza disponibile per iOS e Android

La scheda tecnica completa la potete trovare sul sito ufficiale Asus a questo link.

Asus RT AX58U • Unboxing e Design

Noi su Techzilla.it solitamente ci soffermiamo molto sul design esterno delle confezioni di vendita dei prodotti che recensiamo. E’ giusto mettere bene a fuoco l’oggetto, il primo acquisto viene fatto con gli occhi e grazie all’ottima descrizione esterna sappiamo bene il prodotto che andiamo a comprare.

All’interno troviamo l’essenziale, ovvero il router, il cavo di alimentazione, un cavo Ethernet e la modulistica con un dépliant per una installazione rapida del prodotto

Il router Asus RT AX58U è più compatto di quello che la confezione da ad intendere, un bel punto a favore visto le quattro antenne presenti che spezzano il design, specialmente per un occhio femminile.

Come prima sensazione il router mi ricorda molto il frontale di un’auto sportiva con delle linee molto aggressive, in particolare le due griglie poste nella zona superiore gli donano un look moderno e tecnologico.

Il colore principale è il nero, smorzato solamente dal logo Asus in una bella colorazione dorata. Non è un router gaming, o perlomeno non è il suo ruolo principale, per questo non troveremo le tipiche rifiniture rosse di Asus.

Sempre sul lato superiore troveremo i led di stato, suddivisi per tipologia, mentre sul retro troviamo tutte le connessioni cablate: sono presenti le quattro classiche porte LAN, una WAN Gigabit, una porta USB da 5Gbps oltre allo switch di accensione e due piccoli pulsanti per WPS / WiFi.

Degna di menzione è la grande griglia di aerazione sottostante che permette un ottimo ciclo d’aria così che, il router Asus RT AX58U, possa rimanere ben ventilato durante i carichi di lavoro importanti.

Asus RT AX58U • Funzionalità e Utilizzo

Vediamo insieme velocemente come si configura e i primi passi da effettuare con questo Asus RT-AX58U.

Prima connessione

Muovere i primi passi all’interno del menù del router Asus RT AX58U è più semplice del previsto. La configurazione si muove velocemente su binari prestabiliti dove sarà possibile impostare a piacere le funzioni base del router.

Il menù interno del Asus RT AX58U è molto semplice e intuitivo, chiunque abbia già avuto a che fare con un router Netgear troverà molte somiglianze con questo Asus.

Dopo aver scelto la modalità di lavoro con la quale si intende utilizzare l’Asus RT AX58U potremo addentrarci nelle numerose schermate presenti all’interno del software del prodotto.

Funzionalità

Entrando più nel dettaglio il router Asus RT AX58U si comporta egregiamente sotto intenso utilizzo. La banda a disposizione viene suddivisa equamente a seconda dell’utilizzo che ne necessita

Grazie all’accoppiata delle nuove tecnologie, OFDMA e MU-MIMO, attraverso lo standard AX è possibile ottenere una maggiore capacità e qualità di rete domestica fino a quattro volte rispetto alla tecnologia precedente. Stiamo parlando di una velocità massima possibile di scambio dati sulla banda da 5GHz di 2400 Mbps, mentre per quanto riguarda la banda da 2.4 GHz il massimo valore raggiungibile è 600 Mbps.

Questa qualità di servizio si ottiene attraverso il supporto OFDMA che suddivide i canali di trasmissione in piccoli sotto canali, consentendo di raggruppare e trasmettere simultaneamente i segnali riducendo la latenza per godere di un’esperienza Wi-Fi più fluida e reattiva.

Vengono inoltre riproposte alcune delle più interessanti funzioni già viste su altri router della famiglia Asus.

Interfaccia di configurazione web chiara e completa: pensata per l’utente esperto ma soprattutto per il neofita che può divertirsi nel configurare completamente a proprio piacimento il tutte le impostazioni interne del router.

pensata per l’utente esperto ma soprattutto per il neofita che può divertirsi nel configurare completamente a proprio piacimento il tutte le impostazioni interne del router. App per Smartphone: un’eccellente e veloce strumento di configurazione per modificare i parametri del proprio router. Non vi è un accesso al 100% delle funzioni ma perfetta per tutte quelle piccole modifiche al volo da fare in caso di necessità come l’attivazione della rete ospiti.

un’eccellente e veloce strumento di configurazione per modificare i parametri del proprio router. Non vi è un accesso al 100% delle funzioni ma perfetta per tutte quelle piccole modifiche da fare in caso di necessità come l’attivazione della rete ospiti. AiProtection gratuito: per tutte quelle situazioni dove è necessario del controllo sulla navigazione, grazie a questo servizio sarà possibile esercitale un controllo genitoriale sugli indirizzi web della rete da bloccare, specialmente per figli piccoli o, ad esempio social network per le realtà lavorative.

per tutte quelle situazioni dove è necessario del controllo sulla navigazione, grazie a questo servizio sarà possibile esercitale un controllo genitoriale sugli indirizzi web della rete da bloccare, specialmente per figli piccoli o, ad esempio social network per le realtà lavorative. Porta USB pronta a tutto: la porta USB presente sul retro del router è perfetta per essere utilizzata in qualsiasi modalità. Da stampanti collegate direttamente in rete, ad un hard disk esterno che diventa un piccolo cloud personale, fino a penn modem per mantenere la connessione in caso di problemi di linea.

la porta USB presente sul retro del router è perfetta per essere utilizzata in qualsiasi modalità. Da stampanti collegate direttamente in rete, ad un hard disk esterno che diventa un piccolo cloud personale, fino a penn modem per mantenere la connessione in caso di problemi di linea. QoS Adattivo: Una delle funzioni più importanti, se utilizzata correttamente, è la possibilità di fornire la priorità al traffico dati ad uno specifico device collegato. Presente all’interno un monitor di banda per vedere in tempo reale, oltre ad uno storico dati, i siti web visitati da un determinato device.

Una delle funzioni più importanti, se utilizzata correttamente, è la possibilità di fornire la priorità al traffico dati ad uno specifico device collegato. Presente all’interno un monitor di banda per vedere in tempo reale, oltre ad uno storico dati, i siti web visitati da un determinato device. Qualità e costanza negli aggiornamenti: Asus ha sempre mantenuto aggiornati la maggioranza dei suoi router per avere la massima compatibilità possibile con le nuove linee e i nuovi standard di connessione. In caso di aggiornamento errato, o problemi nati dall’ultimo firmware, sarà possibile tornare a quello precedente in tutta tranquillità.

Servizi esclusivi Asus

La più curiosa e interessante funzionalità di questo router Asus RT AX58U è la compatibilità con Amazon Alexa. Come ve ne avevamo parlato in un vecchio articolo, grazie ad una skill del noto assistente, sarà possibile impartire ordini a distanza al router.

Tra le tante funzioni impartite potremo chiedere di attivare la rete ospiti, oppure terminare il collegamento internet; anche se, in onestà, in questo ultimo caso sarà un problema farlo ripartire vocalmente perché Alexa risulterà scollegata.

All’interno della dashbord del router troveremo anche molte altre funzionalità degne di nota. Potremo impostare manualmente una rete VPN per garantire una maggiore privacy oppure potremo monitorare il traffico in tempo reale venendo a conoscenza di quale dispositivo, in quel momento, stà consumando la maggiore banda dati a nostra disposizione, e molti altri.

La presenza di una applicazione per smartphone è un valore aggiunto che offre la possibilità di modificare le impostazioni, o monitorare i traffico, a distanza. E possibile scaricare l’app per Android a questo link, mentre quella per iOS la potete trovare qui.

Performance

Le performance standard del router sono molto interessanti. E’possibile collegare fino a 30 dispositivi differenti contemporaneamente senza dover temere di avere interferenze o sovraffollamento di linea.

Il nostro test, basato su di una Tim Fibra 100 Mega, si è svolto in ambiente domestico collegando il router in cascata e disattivando la connessione WiFi del modem principale.

Nel corso delle settimane di test abbiamo collegato più dispositivi contemporaneamente cercando di variare la situazioni e i carichi di lavoro per mettere il router Asus sotto esame.

Per replicare il classico utilizzo casalingo abbiamo effettuato la maggioranza di prove con il collegamento contemporaneo di 7 dispositivi differenti, oltre a diverse prese smart, tra cui diversi smartphone, un tablet, due notebook ( di cui uno dei due impegnato in gioco online) e la riproduzione di un contenuto in 4k sulla televisione principale.

Possiamo confermare la qualità di riproduzione video in streaming, il ping all’interno del gioco, lo spostamento di file di grosse dimensioni da un pc all’altro, hanno mantenuto gli stessi valori registrati durante un utilizzo singolo, sottolineando la ottima capacità di smistamento pacchetti dati del router Asus RT AX58U.

Parlando di valori numerici, lo spostamento di file tra due computer è risultato in linea con la velocità massima raggiungibile dai dati. Abbiamo raggiunto una velocità di trasferimento media di 180 MB/s, dato ottenuto con solamente due device collegati (valori rilevati oscillanti tra un massimo di circa 220 MB/s e un minimo di 160 MB/s)

Il raggio di azione del router, nel mio appartamento, ha superato decisamente quello del mio dispositivo personale permettendomi di rimanere collegato in 5 GHz diversi metri in più rispetto al solito. La rete 2.4 GHz ha superato ampiamente le mie aspettative permettendomi di avere un segnale stabile nonostante diversi muri tra me e il router con una stabilità di segnale impressionate.

Ovviamente per godere appieno delle potenzialità del router Asus RT AX58U è necessario avere un dispositivo compatibile con l’ultimo standard di connessione AX per usufruire della massima velocità possibile, che ricordiamo è oltre il doppio rispetto alla generazione precedente (AC).

In caso di mancanza di hardware compatibile con lo standard del WiFi 6 (AX), non sarà possibile di usufruire di velocità di trasferimento più alte e stabili. La rete domestica rimarrà sempre fluida, soltanto la velocità di scambio dati sarà limitata a seconda della tipologia di WiFi in nostro possesso.

Asus RT AX58U • Conclusioni

Per racchiudere il giudizio del Asus RT AX58U in un’unica parola potremmo dire completo.

Completo perché possiede tutte quelle caratteristiche per rendere semplice la configurazione e la stabilità della rete domestica o del proprio ufficio.

Grazie a velocità di trasferimento wireless pari a quelle via LAN sarà inoltre possibile gestire in tutta tranquillità una moltitudine di dispositivi connessi, soprattutto in una casa smart dove ogni tassello, necessita del suo collegamento diretto con il router casalingo.

Per quanto riguarda la stabilità di segnale siamo rimasti stupiti della qualità della rete anche sotto intenso spostamento di dati tra PC via WiFi. La stabilità di segnale tra essi ha evidenziato la bontà della coppia hardware / software di questo Asus RT AX58U.

Certo, è necessario avere dispositivi compatibili con lo standard AX per poter sfruttare le potenzialità del router, cosa non scontata, pertanto è sempre bene prima di valutare un acquisto, controllare i nostri dispositivi di connessione a nostra disposizione.

Nelle settimane in nostro possesso non siamo mai riusciti a mettere in difficoltà il router pertanto non possiamo che consigliarlo come uno dei migliori router casalinghi attualmente in commercio.

Che sia per un ambiente domestico, dove lo streaming di serie tv e le battaglie online sono all’ordine del giorno, o in un ufficio, dove la velocità e la stabilità della rete fanno la differenza tra un progetto completato o lunghe attese solo per scaricare le email, il router RT AX58U di Asus è una scelta da tenere seriamente in considerazione.

Pro Completo e facile da installare

Completo e facile da installare Altamente performante in ambiente domestico Contro Necessita di Hardware compatibile AX

Necessita di Hardware compatibile AX Funzioni Alexa carine ma limitanti

Asus RT AX58U • Offerte

Scandagliando la rete cerchiamo sempre la migliore offerta disponibile nei negozi online per tutti i prodotti che recensiamo. Il prezzo ufficiale si aggira attorno alle 200 €, questa attualmente è la migliore offerta per l’Asus RT AX58U attualmente online.

Asus RT AX58U • Galleria

I nostri voti