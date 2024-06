ASUSha annunciato Zenfone 11 UltraVerdure Green, una nuova colorazione dello Zenfone 11 Ultra che rende omaggio alla rigogliosa vegetazione di Central Park a New York, una vera e propria oasi di tranquillità.

La variante Verdure Green dello Zenfone 11 Ultra mantiene tutte le caratteristiche distintive della serie che i fan hanno imparato ad amare. Il design conserva i suoi tratti distintivi, con sia il modulo fotocamera aggiornato a tripla lente con cornice in alluminio e rifinitura in vetro lucido, sia la cover posteriore elegantemente rivestita nello stesso colore accattivante. Questa estetica armoniosa del design crea un dispositivo di grande impatto visivo che si distingue dalla massa. Inoltre, la colorazione verde offre una nuova scelta di colore per chi vuole adottare uno stile nuovo e di tendenza.

Zenfone 11 Ultra offre di più sotto ogni punto di vista: un display più ampio, un processore più veloce e una batteria più grande nel suo design curato nei minimi dettagli. Lo smartphone include una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra cui cancellazione del rumore, traduttore delle chiamate, trascrizione AI e sfondo AI, che rendono la vita in mobilità decisamente più semplice e appagante. ASUS continua a fornire dispositivi all’avanguardia in design ultra-eleganti.

Zenfone 11 Ultra in Verdure Green offre la perfetta combinazione di stile e tecnologia, elevando l’esperienza mobile basata sull’intelligenza artificiale e offrendo maggiore possibilità di stile e personalizzazione.

Prezzo e disponibilità

ASUS Zenfone 11 Ultra versione Verdure Green è disponibile sull’eshop ufficiale di ASUS al prezzo promozionale di 899€ fino al 7 luglio.

