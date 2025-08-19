Il mondo dei Network Attached Storage si arricchisce di nuove possibilità grazie ad ASUSTOR, che ha annunciato oggi un significativo potenziamento delle opzioni di backup disponibili sui propri dispositivi. L’azienda taiwanese, fondata nel 2011 con il supporto diretto di ASUSTek Computer, punta a coprire uno spettro sempre più ampio di scenari d’uso, dai backup domestici alle infrastrutture enterprise più complesse.

La novità principale riguarda l’introduzione della sincronizzazione remota, una funzionalità che sfrutta il protocollo rsync per replicare dati tra il NAS e altri server compatibili. Questa soluzione si rivela particolarmente utile per le aziende con sedi distribuite geograficamente, permettendo di mantenere sincronizzati archivi dislocati in luoghi diversi senza interventi manuali.

Sul fronte della connettività locale, ASUSTOR ha implementato il supporto per backup tramite protocollo SMB, una scelta che facilita notevolmente l’integrazione in ambienti Windows. La condivisione e protezione dei file sulla rete locale diventa così più fluida, eliminando potenziali colli di bottiglia nella gestione quotidiana dei dati.

Non manca l’attenzione verso le infrastrutture FTP, con la possibilità di trasferire dati bidirezionalmente tra il NAS e server FTP remoti. Questa opzione si rivela strategica per chi gestisce servizi hosting o necessita di backup off-site attraverso provider esterni.

Interessante anche l’approccio alle ridondanze interne: il sistema permette ora backup tra diverse cartelle o volumi MyArchive all’interno dello stesso NAS, creando un ulteriore livello di protezione senza dover ricorrere a dispositivi esterni. Una soluzione che può risultare preziosa in caso di corruzione di singoli volumi o errori accidentali.

Per chi preferisce backup fisicamente separati, rimane disponibile il trasferimento verso dispositivi esterni come unità USB o altri NAS, garantendo quella separazione geografica che rappresenta una delle regole fondamentali di ogni strategia di backup professionale.

La vera chicca per gli utenti meno esperti è però la funzione “one-touch backup”, attivabile attraverso il pulsante dedicato sulla porta USB frontale. Un semplice tocco avvia automaticamente il backup di un’unità USB verso una cartella predefinita del NAS, oppure esegue l’operazione inversa. Una soluzione che democratizza l’accesso a procedure di backup strutturate anche per chi non ha competenze tecniche approfondite.

Questa evoluzione delle capacità di backup rappresenta un passo importante per ASUSTOR nel consolidare la propria posizione in un mercato sempre più competitivo, dove la protezione dei dati è diventata prioritaria per utenti di ogni livello. La flessibilità nell’implementazione e la varietà di protocolli supportati potrebbero fare la differenza per molte organizzazioni alla ricerca di soluzioni di backup affidabili e scalabili.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni ASUSTOR: https://www.asustor.com/it/

