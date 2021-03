HUAWEIGALLERY si espande ulteriormente e da oggi l’app diBanca Widibaè disponibile gratuitamente per il download suHUAWEI AppGallery, l’app store proprietario di Huawei disponibile per tutti i dispositivi HMS.

HUAWEI si è concentrata molto in questi ultimi mesi per portare tutte le app bancarie e di finanza personale su HUAWEI GALLERY che oggi si arricchisce di un’altra app indispensabile per chiunque abbia un conto con Widiba.

Ricordiamo che HUAWEI Gallery è disponibile su tutti i recenti dispositivi HUAWEI senza servizi Google come la recente famiglia HUAWEI P40.

Huawei AppGallery, attivo in oltre 170 Paesi e oggi il terzo più grande store di app al mondo, vedeoltre100.000 app integrate con HMS Coree più di384 miliardidi downloadraggiunti.

L’app di Widiba è facilmente reperibile sullo store HUAWEI APPGALLERY o semplicemente ricercandola tramite Petal Search disponibile anche come widget.

Daniela Pivato, Direttore IT e Innovazione digitale di Banca Widiba ha così commentato l’arrivo di Widiba:

“La nuova app rappresenta il perfetto trait d’union tra l’innovazione tecnologica e la logica dell’ascolto e del coinvolgimento dell’utente che da sempre caratterizzano Banca Widiba. L’operatività della nuova app replica l’esperienza quotidiana delle persone attraverso una grafica più moderna, fluida e intuitiva. Gli utenti potranno “dialogare” con la Banca, come in una chat: gesti fatti senza “pensare” per trasferire un’esperienza davvero naturale e semplice”

L’app Widiba per HUAWEI

Banca Widiba per HUAWEIGallery replica l’esperienza utente vista anche su altre piattaforme che ha recentemente riguardato anche l’architettura della nuova app, sviluppata con un design che punta a intercettare le reali esigenze dell’utente.

L’operatività replica un’esperienza quotidiana attraverso un servizio sviluppato su un modello “conversazionale” che diventa la base del dialogo con la banca. Banca Widiba accelera sul percorso di innovazione e sviluppo digitale, garantendo una relazione con la banca che risponde ai bisogni dei clienti attraverso un’interazione sempre più immediata, semplice e intuitiva.

