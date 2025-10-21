Con due nuovi dispositivi, BOOX spinge l’ecosistema ePaper verso un uso quotidiano più completo. Arrivano infatti il nuovo Note Air5 C che amplia il concetto di workstation su E Ink con Android 15, con una nuova penna e aggancio magnetico per tastiera e BOOX Palma 2 Pro che permette di portare in tasca un’esperienza a colori con 5G, RAM maggiorata e compatibilità con stilo, pensata per mobilità e benessere visivo. Vediamoli meglio insieme.

BOOX Note Air5 C

Note Air5 C mantiene il display E Ink Kaleido 3 da 10,3” a colori con luce frontale a doppio tono e introduce l’integrazione con Android 15 e i pogo pin magnetici per la tastiera, trasformandosi in una postazione di lavoro ePaper per annotazione, consultazione e multitasking in split‑screen.

La nuova BOOX Pen3, con design ispirato alle penne tradizionali e vano per le punte, offre un tratto realistico su superficie leggermente ruvida, mentre il firmware BOOX V4.1 aggiunge strumenti come Note infinite, AI Smart Scribe, Crop OCR, Lasso e Smart Assistant, con sincronizzazione cloud nativa.

Sotto la scocca trovano posto CPU octa‑core, 6 GB di RAM e 64 GB di archiviazione espandibile via microSD fino a 2 TB, con BOOX Super Refresh per transizioni fluide tra scrittura e app; completano il quadro Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.1, USB‑C OTG, sensore d’impronta sul tasto di accensione, batteria da 3700 mAh e corpo da 5,8 mm per 440 g. Il pannello Kaleido 3 Carta 1200 raggiunge 2480×1860 in bianco e nero e 1240×930 a colori (300 ppi B/N e 150 ppi colore), con rotazione automatica e altoparlanti stereo per una fruizione più versatile in studio e lavoro.

BOOX Palma 2 Pro

Palma 2 Pro evolve il formato tascabile con schermo E Ink Kaleido 3 da 6,13”, peso di 175 g e connettività 5G, affiancando Android 15, 8 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile via microSD fino a 2 TB per un uso che va dalla lettura alla produttività leggera in mobilità. Il firmware BOOX V4.1 introduce quattro modalità di illuminazione dedicate e la funzione EinkWise che adatta refresh e resa cromatica al contenuto, mentre il supporto alla penna BOOX InkSense Plus abilita annotazioni rapide, evidenziazioni e liste to‑do in contesto urbano o di studio.

La dotazione comprende processore Qualcomm octa‑core con BOOX Super Refresh, Google Play preinstallato, lettore d’impronte laterale, sensore di luminosità, rotazione automatica, fotocamera da 16 MP con flash LED e batteria da 3950 mAh, oltre a Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.1, A‑GPS e USB‑C OTG. La scocca idrorepellente e anti‑impronte è proposta nelle finiture Charcoal Black e Ivory White, mantenendo uno chassis da 159×80×8,8 mm per un’esperienza simile a uno smartphone ma orientata al comfort visivo su ePaper a colori.

Prezzo e disponibilità

BOOX Note Air5 C è disponibile su euroshop.boox.com e su Amazon con Pen3, punte di ricambio e cover magnetica incluse, al prezzo consigliato di 529,99 €, con cover‑tastiera acquistabile a parte nelle prossime settimane. BOOX Palma 2 Pro è disponibile su euroshop.boox.com e su Amazon con cover magnetica inclusa, al prezzo consigliato di 399,99 €, con promozioni e accessori ufficiali nell’ecosistema BOOX, inclusi 10 GB di cloud Onyx e almeno tre anni di aggiornamenti software garantiti.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!