Oggi OPPO festeggia il suo 18° compleanno e per celebrare ha rilasciato un video dedicato che ripercorre alcuni dei più grandi successi dell’azienda e alcune delle innovazioni che hanno contraddistinto il brand in questo periodo.

A cominciare dal primo lettore MP3 di OPPO, l’OPPO X3, fino al più recente OPPO Reno 8 ( qui la nostra recensione ) e la Color OS 13 ( che è in rollout in questi giorni per diversi device ) passando poi per alcune innovazioni come la prima fotocamera al mondo motorizzata su uno smartphone con OPPO N3.

Qui sotto potete vedere il video celebrativo per il 18° compleanno di OPPO, ma le sorprese non finiscono qui.

18 anni di investimento in iniziative di sviluppo sostenibile

In questi 18 anni ne è passata di acqua sotto i ponti e anche OPPO ha visto un percorso costellato di iniziative a favore dell’ambiente e dei giovani, con un occhio sempre puntato al futuro, soprattutto adesso che si è affermata come uno dei big player ddel settore mobile.

All’inizio di quest’anno, OPPO ha anche lanciato l’OPPO Research Institute Innovation Acceleratorper consentire a professionisti e imprenditori in ambito tecnologico di dare vita alle loro innovazioni. Con il tema“Virtuous Innovation”, infatti, il programma ha raccolto proposte relative ai temi dell’Accessible Technologye dellaDigital Health, ricevendo536 proposte da 39 Paesi. Le 10 proposte vincitrici hanno ricevuto sovvenzioni di circa 46.000 dollari ciascuna, oltre a opportunità di investimento, supporto tecnologico e di ricerca, partnership commerciali e un’attività di promozione globale da parte di OPPO e dei suoi partner.

OPPO N3, il primo telefono con fotocamera motorizzata

Da sempre guidata dalla mission“Technology for mankind, Kindness for the world”, OPPO ha svolto unruolo attivo nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa, investendo a lungo termine in quattro ambiti chiave, tra cui laprotezione dell’ambiente, l’empowerment dei giovani,l’inclusione digitalee lasalute e benessere.

In merito alla salvaguardia ambientale, OPPO si impegna adintegrare il concetto di sostenibilità nell’intero ciclo di vita dei suoi prodotti, riducendo la plastica utilizzata negli imballaggi e migliorando la durata e la resistenza dei suoi prodotti. Tra queste iniziative, ilBattery Health Engine (BHE)sviluppato da OPPO aiuta le batterie degli smartphone a mantenere più dell’80% della loro capacità originale dopo ben 1.600 cicli di carica e scarica, il doppio della media del settore.

Per supportare i giovani, invece, OPPO ha lanciato ilRenovators Emerging Artistsper quattro anni consecutivi conl’obiettivo di incoraggiare i giovani creators a dare spazio alla loro creativitàeimmaginare il futuro della tecnologia attraverso l’arte.

In termini diinclusione digitale, l’azienda si propone di migliorare il design dei suoi prodotti per garantirne l’accessibilità ai diversi gruppi di utenti. OPPO, ad esempio, è stata una delle prime aziende ad introdurre la funzioneColor Vision Enhancement, che offre fino a 766 profili di visualizzazione per coloro che soffrono di daltonismo o riscontrano difficoltà nella percezione dei colori.

Infine, nel campo dellasalute e del benessere, l’OPPO Health Lab ha istituitoOPPO Health Research Kit, che include una serie distrumenti utili agli operatori sanitari per raccogliere e analizzare i dati,facilitando la ricerca. OPPO, inoltre, introducendo l’applicazioneO Relax, si prende cura della salute mentale degli utenti proponendo una serie di suoni e giochi di rilassamento.

OPPO Global Community

In occasione del suo 18° anniversario, dopo il grande successo dellaCommunity italiana, che in meno di un anno ha raggiunto oltre 70 mila utenti attivi, OPPO inaugura anche a livello globale una Community internazionale che verrà lanciata ufficialmente domani, disponibile direttamente aquesto sito.

Ma cosa è esattamente? Attraverso questa piattaforma, come già possibile in quella italiana, gli utenti e gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo potranno restare aggiornati in modo ancora più intuitivo e smart su tutte le attività portate avanti dell’azienda. La Community rappresenterà inoltre un canale di comunicazione tra gli esperti dell’azienda e gli utenti, per comprendere meglio le loro esigenze e ricevere riscontri su prodotti e servizi.

La nuova OPPO Global Community è unospazio inclusivo creato per gli utenti di tutto il mondoper interagire e confrontarsi con il brand e con gli altri membri e per avereaccesso a diversi servizi, tra i quali il programmaOPPO Product Ambassadors, che offre agli utenti l’opportunità di sperimentare gli ultimi prodotti e le ultime innovazioni di OPPO; ilforum aperto O-Chat, per discutere dei prodotti e delle tecnologie OPPO; eOPPO Lifesetter, che invita gli utenti a condividere le proprie storie di vita per poter essere fonte d’ispirazione per gli altri.

Se siete fan di OPPO non perdete quindi l’opportunità di far parte di una community Globale. Ricordiamo che la nuova community è disponibile da domani a questo link.

