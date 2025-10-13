Passiamo circa un terzo della nostra vita a dormire. È l’attività che svolgerai di più in assoluto, eppure spesso è la più sottovalutata. Un sonno insufficiente o disturbato è associato a problemi metabolici, cardiovascolari, neurologici e a un aumento del rischio di mortalità.



I dispositivi indossabili, come OnePlus Watch 3, offrono un alleato prezioso per comprendere e migliorare la qualità del sonno. Anche se il dispositivo non può “farti dormire meglio” da solo, i dati che raccoglie forniscono una panoramica precisa del tuo riposo, utile per agire in modo più consapevole.

Come leggere i dati del tuo smartwatch

Per un primo sguardo, basta controllare lo sleep score mostrato nell’app: è necessario indossare il dispositivo per almeno tre ore consecutive di sonno perché possa calcolare una valutazione completa. Otterrai così un indice sintetico della qualità del sonno e alcuni suggerimenti su come migliorarlo. Questo è il primo valore da guardare per avere una panoramica sul sonno e sulla sua qualità

Comprendere REM, Light e Deep sleep

L’app OHealth mostra il tempo trascorso nelle diverse fasi del sonno: deep sleep, light sleep, REM sleep e periodi in cui siamo svegli.

Sonno Leggero è la fase di transizione: il corpo si rilassa e si prepara al recupero. Non dovrebbe superare il 60% del sonno totale.

è la fase di transizione: il corpo si rilassa e si prepara al recupero. Non dovrebbe superare il 60% del sonno totale. Sonno profondo è la fase più rigenerante, in cui avviene il recupero fisico e mentale. Dovrebbe rappresentare almeno il 20% del sonno.

è la fase più rigenerante, in cui avviene il recupero fisico e mentale. Dovrebbe rappresentare almeno il 20% del sonno. Fase REM, legato al Rapid Eye Movement, è il momento dei sogni, fondamentale per memoria e creatività. Idealmente, occupa tra il 10 e il 30% del sonno.

OHealth mostra chiaramente se le percentuali rientrano nei valori ottimali, aiutandoti a capire dove intervenire.

Analizzare respirazione e segni vitali

Un altro aspetto cruciale è la respirazione. Interruzioni o difficoltà respiratorie possono frammentare il sonno senza che te ne accorga. OnePlus Watch 3 misura la saturazione di ossigeno (SpO₂) media notturna: se risulta bassa, potresti avere problemi respiratori o episodi di russamento. L’app consente di attivare monitoraggi aggiuntivi e, se noti anomalie, è consigliabile consultare un medico.

Il dispositivo registra anche altri parametri vitali come frequenza cardiaca, temperatura cutanea e frequenza respiratoria, offrendo una fotografia completa di come il corpo reagisce durante il riposo.

Come trasformare i dati in benessere reale

Questi dati hanno valore solo se vengono interpretati correttamente. Ecco alcune buone pratiche:

Regolarità del sonno: mantenere orari costanti di sonno e veglia stabilizza il ritmo circadiano e facilita un sonno più profondo.

mantenere orari costanti di sonno e veglia stabilizza il ritmo circadiano e facilita un sonno più profondo. Ambiente ottimale: se l’app segnala risvegli frequenti o rumori, controlla l’ambiente. Elimina luci e suoni che possono disturbare.

se l’app segnala risvegli frequenti o rumori, controlla l’ambiente. Elimina luci e suoni che possono disturbare. Respirazione: se emergono difficoltà evidenti, non trascurare il problema. Parlane con uno specialista.

I wearable non sono solo gadget: possono diventare strumenti di consapevolezza e prevenzione. Se impari a leggere i dati e ad agire di conseguenza, possono guidarti verso notti più riposanti e giornate davvero migliori. Potete trovare ONE PLUS Watch 3 su Amazon.it

