Se avete in casa tanti dispositivi Amazon Echo e Fire TV, oggi è il vostro giorno fortunato grazie all’arrivo anche in Italia della possibilità di abilitare la funzione Alexa Home Theater. Grazie a questa funzione si possono riprodurre i contenuti video sulla Fire TV e lasciare che i dispositivi Echo in casa gestiscano la parte audio accoppiati in modo da creare un suono stereo.

Come configurare Alexa Home Theater

Configurare questa nuova funzione è semplicissimo, ecco come abilitare il suono stereo tramite Alexa Home Theater per Echo e Fire TV:

Assicurarsi di aver collegato tutti i dispositivi smart home di Amazon sotto la stessa rete Wi-Fi e loggati con lo stesso account Aprire app Alexa e premere il pulsante “+” Selezionare “Configura sistema audio” Selezionare “Home Theater” Selezionare Fire TV e dare un nome al nuovo sistema Home Theater Selezionare i dispositivi Echo da utilizzare come speaker Completare la configurazione sulla tv

Alexa Home Theater, quali dispositivi si possono collegare

Ecco la lista di tutti i dispositivi predisposti alla modalità Home Theater di Alexa: