Non è una novità, il mercato degli ebook è in forte crescita da anni. Avete acquistato un nuovo Kindle di Amazon? Bellissimo vero? Comodo, leggero e si legge un piacere ma non riuscite a visualizzare per bene tutti i formati.

Gli ebook reader Kindle di Amazon sono in grado di leggere i formati .pdf ma spesso ci son errori di visualizzazione dovuti alla formattazione del testo che causa caratteri piccoli e la necessità di cambiare spesso pagina. Tranquilli c’è la soluzione: Ecco la guida per convertire PDF in Kindle.

Ci son tanti servizi che vi permettono di convertire PDF in formato Kindle (.mobi o .epub) per leggere al meglio i propri libri scaricati ma non tutti sono in grado di svolgere al meglio la loro funzione. Ecco le due soluzioni migliori per convertire un PDF in formato Kindle:

Calibre , un programma gratis e opensource. Il programma è multilingua ed è anche possibile avere una buona organizzazione della propria libreria.

, un programma gratis e opensource. Il programma è multilingua ed è anche possibile avere una buona organizzazione della propria libreria. Amazon Service, operazione più macchinosa ma passa tutto via Amazon.

Come convertire PDF in Kindle nel 2020 – Calibre

Per iniziare a convertire i PDF è necessario collegarsi al sito ufficiale Calibre, scaricare il programma ed aprirlo. A questo punto basta seguire queste semplici indicazioni:

Nella barra degli strumenti premere su Aggiungi libri Selezionare il file da convertire Premere su Converti Il software convertirà il file nel formato preferito Extra: Potete modificare le informazioni del libri (Titolo, autore…) Il file sarà salvato in una cartella Prendere il file dalla cartella Copiare il file sul lettore ebook Kindle Leggere!

Come convertire PDF in Kindle nel 2020 – Amazon Service

Questo procedimento è leggermente più macchinoso ma vi consentirà di fare convertire PDF in formato Kindle online e tutto via Amazon. Ecco come fare:

Accedere alle impostazioni Account su Amazon Selezionare Gestisci i tuoi contenuti e dispositivi Andare su Gestisci dispositivi Cliccare sul Kindle Selezionare l’indirizzo email associato Aprire la casella mail personale Comporre una nuova mail Destinatario : email Kindle associata Oggetto: Convert Allegato: il file PDF da convertire Inviare la mail Scaricare il file Copiare su Kindle Leggere!

Adesso ogni file PDF che offre errori di visualizzazione può essere convertito in formato Kindle. Se non avete ancora un comodissimo ebook reader, perché non dare uno sguardo alla nostra selezione dei Migliori Ebook Reader?