ECOVACS presenta DEEBOT X9 PRO OMNI, il suo modello di punta che integra per la prima volta la tecnologia BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology) per un’aspirazione da 16.600 Pa e il sistema OZMO ROLLER per un lavaggio profondo dei pavimenti. Questo binomio di innovazioni garantisce la rimozione del 137,6 % di polvere in più sui tappeti e una pressione di lavaggio 16 volte superiore rispetto ai sistemi tradizionali, offrendo un’igiene completa senza fatica.

“Con il nostro DEEBOT X9 PRO OMNI, ECOVACS non si è limitata a migliorare la pulizia, ma l’ha reimmaginata”, afferma Senthoorran Rajendran, Product Marketing Specialist di ECOVACS. “Grazie a BLAST e OZMO ROLLER, supportate da intelligenza artificiale e tecnologie d’avanguardia, offriamo una soluzione che risponde alle sfide quotidiane, dalla raccolta della polvere alla rimozione delle macchie più ostinate.”

Oltre alle prestazioni di pulizia a doppia potenza, DEEBOT X9 PRO OMNI vanta un design studiato per l’efficienza d’uso:

ZeroTangle 3.0 con spazzole antigroviglio certificate TÜV Rheinland per un funzionamento continuo senza inceppamenti.

con spazzole antigroviglio certificate TÜV Rheinland per un funzionamento continuo senza inceppamenti. TruEdge 2.0 e sensore 3D per navigazione precisa lungo bordi e angoli, con un mocio a rullo regolabile che segue curve e dettagli architettonici.

per navigazione precisa lungo bordi e angoli, con un mocio a rullo regolabile che segue curve e dettagli architettonici. Triplo sollevamento del mocio , che distingue automaticamente le superfici piane da quelle tessili, proteggendo tappeti e tappetini.

, che distingue automaticamente le superfici piane da quelle tessili, proteggendo tappeti e tappetini. Pulizia intelligente dei tappeti (“Carpet First” e “Carpet Deep Cleaning”) per risultati personalizzati.

La piattaforma AIVI 3D 3.0 Omni-Approach riconosce e evita oggetti in tempo reale, mentre AI Stain Detection 2.0 individua le macchie e adotta strategie di lavaggio mirate. L’assistente vocale YIKO-GPT permette controlli con comandi vocali o testuali, e il profilo ultra-sottile (98 mm) assicura il passaggio sotto mobili bassi.

La stazione OMNI aggiornata regola automaticamente temperatura e cicli di lavaggio (40–75 °C) in base al grado di sporco, igienizza i panni a 63 °C in due ore e svuota la polvere fino a 90 giorni. Il vassoio di lavaggio del mocio è esente da manutenzione per 150 giorni, grazie al sistema di dosaggio detergente 200:1.

Disponibilità e prezzi

DEEBOT X9 PRO OMNI è disponibileda oggi e fino al 21 maggio al prezzo speciale di 1.299€,invece che 1.499€, nello store Amazon di ECOVACS.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!