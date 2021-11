Continuano le offerte di Novembre e dopo aver visto la chiusura di un altro Black Friday ecco che oggi inizia il CyberMonday dove anche HONOR propone interessanti sconti. Inoltre per tutti coloro che non hanno ancora colto al volo le offerte del Black Friday, HONOR offre per ogni 500€ di spesa su tutti i prodotti, 20€ di sconto.

Scopri di seguito le offerte attive solo su hiHonor:

HONOR MagicBook X15 + HONOR 50 5G 6+128 – bundle da 999.90 euro invece che €1.179.80 (solo 40 pezzi) da oggi, 29/11/21 fino a domani, 30/11/21 su hiHonor

HONOR MagicBook X 15 è dotato di processore Intel Core TM di decima generazione, offre prestazioni aggiornate in un corpo in alluminio premium e sottile. Dotato di una batteria performante da 56Wh, una memoria ad alta velocità a doppio canale, un design a doppia antenna 2X2 MIMO e una ventola di raffreddamento sovradimensionata. HONOR MagicBook X 15 è disponibile nei colori premium Mystic Silver e Space Gray.

HONOR 50 lite – Prezzo € 299,90, In regalo Band 6 fino al 03/12/2021 (offerta PRE- SALE) su hiHonor

HONOR annuncerà ufficialmente, in questi giorni, la disponibilitàdiHONOR 50 Lite. Si tratta di uno smartphone dotato di una batteria di grande capacità e un display HONORFullViewda 6,67 pollici, che offrirà una velocità di ricarica straordinaria, un’esperienza visiva coinvolgente e funzioni di protezione degli occhi, il tutto a un prezzo

incredibile.Con Android 11 con Google Mobile Services (GMS), HONOR 50

Litesaràacquistabile su Amazon all’imperdibile offerta di lancio di €299,99 a

partire dal 3/12.

HONOR MagicBook X15 – Prezzo €649,90. In regalo Earbuds 2 lite fino a domani 30/11/2021 su hiHonor

HONOR MagicBook X 15, dotato di processore Intel Core TM di decima generazione, offre prestazioni aggiornate in un corpo in alluminio premium e sottile.

Dotato di una batteria performante da 56Wh, una memoria ad alta velocità a doppio canale, un design a doppia antenna 2X2 MIMO e una ventola di raffreddamento sovradimensionata. HONOR MagicBook X 15 è disponibile nei colori premium Mystic Silver e Space Gray. Perfetto per coloro che trascorrono lunghe ore davanti a uno schermo, HONOR MagicBook X 15 è dotato di certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light Certification e TÜV Rheinland Flicker-free Certification, garantendo una maggiore protezione degli occhi e un’esperienza visiva confortevole durante lo studio, il lavoro o la visione di programmi televisivi.

HONOR MagicBook Pro è stato progettato per aiutare i professionisti della creatività ad aumentare la loro produttività. Vantando il processore all’avanguardia AMD Ryzen 5 4600H con RadeonTM Graphics integrato e 6 core e 12 thread, il laptop offre prestazioni fluide anche quando si gestiscono compiti più complessi. Con un’unità di archiviazione SSD PCle NVMw SSD ultraveloce da 512 GB e 16 GB di RAM a doppio canale DDR4, Honor MagicBook Pro garantisce il trasferimento dei dati ad elevate performance.

Dotato di una batteria da 56Wh che dura fino a 11 ore con una carica completa e un caricabatterie veloce da 65Wh che si ricarica il 50% della batteria in appena

mezz’ora, lo rendono perfetto anche durante i viaggi di lavoro. Honor MagicBook Pro offre un’esperienza visiva senza precedenti grazie ad un grande display da 16,1 pollici, offrendo un rapporto schermo/corpo del 90% con lunette ultra-strette da 4,9mm. Infine, con un peso di soli 1,7kg e uno spessore di soli 16,9mm può essere facilmente portato ovunque.

Con il quadrante da 46mm è il personal assistant perfetto a portata di polso. Lo smartwatch permette infatti di effettuare o ricevere chiamate Bluetooth mentre si è in

movimento, sia che si indossino le cuffie, sia grazie all’altoparlante e il microfono incorporati. Supporta inoltre le notifiche dai messaggi di testo, e-mail e calendario

grazie allo schermo sempre connesso al telefono. È dotato anche di app incorporate come Meteo, Alarm, Timer, Find My Phone e molte altre.

Lo smartwatch presenta la tecnologia Huawei TruSleepTM 2.0, riconosce e diagnostica in modo preciso 6 tipi comuni di disturbo del sonno e fornisce più di 200 consigli sulla base delle abitudini quotidiane, andando a migliorare anche la qualità del sonno, grazie poi alla funzione SpO2 Monitor permette agli utenti di monitorare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue. Inoltre, per stimolare le persone ad avere uno stile di vita sportivo, lo smartwatch supporta 15 modalità di allenamento orientate all’obiettivo, tra cui 8 sport outdoor e 7 indoor, oltre a 13 corsi professionali di corsa al chiuso e all’aperto, dal livello base a quello avanzato

Nella variante colore Agate Gold o Black con quadrante da 42mm è il connubio perfetto tra funzionalità ed eleganza, grazie al design inconfondibile e alle sue peculiarità con una durata della batteria fino a 14 giorni consecutivi. È dotato infatti di numerose funzionalità per avere una visione d’insieme della propria salute a portata di polso come il monitoraggio della salute SpO2 che monitora la percentuale di ossigenazione del sangue, il Cycle Tracker, per tenere sempre sotto controllo il ciclo femminile,

TruSleepTM 2.0, per monitorare le ore e la qualità del sonno e tante altre. Grazie ai 4 GB di memoria, 2 GB dei quali possono essere utilizzati per la musica, consentono di inserire fino a 500 canzoni. Inoltre, per stimolare le persone ad avere uno stile di vita sportivo, lo smartwatch supporta 15 modalità di allenamento orientate all’obiettivo, tra cui 8 sport outdoor e 7 indoor, oltre a 13 corsi professionali di corsa al chiuso e all’aperto, dal livello base a quello avanzato.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!