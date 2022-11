Il Black Friday ce lo siamo lasciati oramai alle spalle ed oggi si celebra il Cyber Monday; evento tech al quale anche OPPO partecipa con tante offerte e promozioni.

Il Cyber Monday è poi un’ottima occasione per avvantaggiarsi i regali di natale tech e per questo OPPO dà il via a 24 ore di offerte imperdibilisu numerosi prodotti dell’ecosistemaOPPO: le promozioni saranno attive su OPPOStore e Amazon a partire dalla mezzanotte di lunedì28 novembre fino alle ore 12.00 di martedì 29 novembre.

Cyber Monday OPPO

Solo in occasione del Cyber Monday, acquistando uno smartphoneOPPO, gli utenti avranno incluso nel prezzo della vendita abbinata anche OPPOBand Style: un vero trainer al polso che prevede 12 modalità di workout diverse, rendendo ogni allenamento molto più efficace. Inoltre, OPPOBand Style, è un alleato della salute grazie alla possibilità di monitorare costantemente i livelli di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca. Un’offerta imperdibile per ottenere due device in grado di superare qualsiasi aspettativa.

SMARTPHONE

In occasione del Cyber Monday, Find X5 Pro è acquistabile al prezzo di 949,99€ anziché 1299,99€, Find X5 a 549,99€ invece di 999,99€ ed infine Find X5 Lite a soli349,99€ al posto di 499,99€.

In offerta per il Cyber Monday c’è anche la serie Reno8:OPPO Reno8 Pro è scontato al prezzo di 729,00€ contro i precedenti 799,99€ e OPPOReno8 invece, a 499,99€ invece di 599,99€.

Infine, gli sconti sono previsti anche per la Serie A diOPPO:A76 è disponibile al prezzo di 159,99€ rispetto agli originali 249,99€ e A96 viene proposto a soli 229,99€ al posto di 299,99€.

WEARABLE & AUDIO

Le 24 ore di promozioni firmate OPPO per il Cyber Monday, sono valide anche per i prodotti wearable e audio. Tra questi, OPPO Watch Free, disponibile a 49,99€ invece di 99,99€, è il pensiero perfetto per chi soffre di insonnia, monitorando tutte le fasi del sonno e valutando l’eventuale rischio di problemi respiratori durante la notte.

Tra i prodotti audio, invece, gli auricolari OPPOEnco Air2, alleato perfetto per svolgere qualsiasi call di lavoro grazie alla funzione di cancellazione attiva del rumore in chiamata, sono disponibili a soli 39,99€ invece di 69,99€.

In alternativa, sono scontati anche OPPOEnco X2, dotati del Super Dynamic Balance Enhanced Engine (SuperDBEE), sviluppato in collaborazione con l’azienda leader nel settore audio Dynaudio, che sono acquistabili al prezzo di 119,99€ invece di 199,99€. Inoltre, OPPOEnco Buds 2, noti per essere compatti e confortevoli, sono disponibili a soli 19,99€ al posto di 49,99€.

TABLET

Il Cyber Monday, infine, regala un’offerta vantaggiosa anche per acquistare il nuovoOPPOPad Air, il primo tablet del brand, disponibile a soli229,99€invece di 299,99€ nella versione da64GB+4GB: il dispositivo perfetto per guardare le proprie serie TV preferite sotto le coperte durante i freddi mesi invernali.

OPPOCyber Monday è iniziato, non resta che approfittare di queste 24 ore di offerte per visitareOPPOStore e Amazon e trovare il regalo perfetto all’interno dell’ecosistemaOPPO!

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!