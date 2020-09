Continua ad espandersi il catalogo di app di HUAWEI Gallery che proprio in concomitanza dell’’avvio del nuovo campionato di calcio conferma l’arrivo dell’app DAZN, che da oggi è disponibile per il download su tutti i dispositivi Huawei dotati di Huawei Mobile Services.

L’app era arrivata da poco ( Giugno 2020 ) sul Play Store e distanza di pochi mesi è ora disponibile anche per tutti i nuovi dispositivi HUAWEI dotati dei nuovi HMS.

Da oggi, tutti coloro che hanno uno dei device della famiglia HUAWEI P40 o uno degli ultimi tablet presentati da Huawei, come HUAWEI MatePad T10 o HUAWEI MatePad T10 S, potranno seguire le loro squadre preferite o tutti i grandi eventi sportivi proposti da DAZN.

L’app di DAZN permette ccedere a tutto il catalogo sportivo del servizio di streaming che attualmente comprende tre partite per ogni giornata di Serie A TIM, tutti i match della Serie BKT, il grande calcio internazionale, MotoGP, Moto2, Moto3 e i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, ciclismo, basket, sport invernali e tanto altro.

“Lo sport appassiona, unisce, crea squadre e sostenitori. Per noi rendere l’offerta DAZN disponibile per tutti i device Huawei vuol dire offrire a tutti i nostri utenti la possibilità di ritrovarsi, tifare e seguire i propri sport preferiti anche in mobilità. Venire incontro alle esigenze dei consumatori è per noi una priorità”. Ha commentatoIsabella Lazzini, Marketing & Retail Director Huawei CBG Italia.