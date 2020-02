Il roster di personaggi di DragonBall FighterZ continua ad infoltirsi con l’annuncio del Figher Pass 3 che aggiungerà 5 nuovi personaggi, due dei quali sono già stati annunciati ed in arrivo nel primo quadrimestre dell’anno: stiamo parlando di Goku Ultra Istinto e della donna Saiyan più forte di sempre, Kefla.

Nel corso della tappa di Parigi delle DRAGON BALL FighterZ World Tour Finals, BANDAI NAMCO Entertainment ha annunciato il FighterZ Pass 3 del gioco che probabilmente sarà l’ultimo che andrà a concludere nel corso dell’anno tutti i personaggi introdotti in DragonBall Super.

Il primo dei personaggi giocabili sarà Kefla che sarà disponibile dal 28 febbraio, mentre per i possessori del FighterZ Pass 3 sarà garantito l’accesso al personaggio con due giorni d’anticipo (26 febbraio), stessa cosa che accadrà con Goku Ultra Istinto non appena ci sarà una data definitiva per il rilascio.

Kefla e Goku (Ultra Instinct) saranno parte del FighterZ Pass 3 o acquistabili separatamente.

Per quanto riguarda gli altri personaggi si vocifera dell’arrivo di Toppo, Muten e Vegeta Evolution anche se per il momento queste informazioni non sono state ancora confermate da Bandai Namco anche se i personaggi non presenti nel gioco sono oramai veramente pochi.

Il weekend è anche stato il culmine di un anno di battaglie con il gran finale del DRAGON BALL FighterZ – World Tour 2019/2020 che ha incoronato GO1.

Per tutti gli appassionati della scena competitiva di Drgonaball Fighterz ricordiamo che il DRAGON BALL FighterZ – World Tour tornerà presto con una terza stagione!