La pulizia dei pavimenti fa un salto nel futuro grazie a Dreame, che ha appena svelato la nuova serie di robot Aqua. Al centro del lancio, il modello di punta Aqua10 Ultra Roller Complete, un concentrato di innovazione progettato per risolvere una delle grandi criticità della pulizia robotica: il panno sporco che continua a lavare peggiorando la situazione.

“Molti robot si limitano a trascinare lo stesso mop su tutta la casa, anche quando ormai è sporco. Questo non solo è inefficace, ma può essere controproducente,” ha spiegato Sean Chen, Managing Director di Dreame Technology per il Sud e l’Ovest Europa. “Con la serie Aqua, abbiamo deciso di ripensare il concetto stesso di lavaggio, portando l’acqua e l’intelligenza al centro di tutto.”

Aqua10 Ultra Roller Complete: il robot che lava davvero

La filosofia della linea Aqua si basa su un principio semplice: la pulizia deve essere continua, autonoma e igienica, senza interventi manuali. Dreame lo realizza con una combinazione unica di rullo mop intelligente, autopulizia a 100°C, gestione precisa dell’acqua e tecnologie software avanzate. Il risultato è un robot in grado di affrontare le esigenze reali delle case moderne, anche quelle più complesse.

Le innovazioni chiave

🌀 AquaRoll Roller Mop – Lavaggio sempre con acqua pulita

Il cuore del sistema è il rullo mop AquaRoll™, che si pulisce autonomamente in tempo reale mentre ruota. Alimentato da 12 ugelli ad alta precisione, ruota a 100 giri/minuto, regolando la pressione tra 9 e 12N a seconda della superficie. L’acqua sporca viene raccolta separatamente grazie a un raschiatore, evitando qualsiasi contaminazione o ricircolo. Ogni passata è fresca, igienica, efficace.

🌪️ FluffRoll – Pulizia profonda con morbidezza

Dietro il rullo principale, Dreame ha introdotto una seconda tecnologia proprietaria: il FluffRoll™, che ruota a ben 1000 giri/minuto in senso opposto. La rotazione contraria solleva le fibre, rendendo il mop più flessibile, soffice e duraturo. Questo permette di penetrare nelle fughe, rimuovere lo sporco secco e catturare la polvere fine, adattandosi anche a superfici irregolari.

🛡️ AutoSeal Roller Guard – Protegge i tappeti in automatico

Avvicinandosi a un tappeto, il robot attiva la barriera intelligente AutoSeal™, che sigilla il rullo impedendo che l’umidità residua lo bagni. Il risultato? Tappeti asciutti, nessun odore di muffa e pulizia perfetta su più superfici.

♨️ ThermoHub – Autopulizia a 100°C

Alla fine del ciclo, il mop viene lavato con acqua bollente a 100°C, eliminando germi, odori, sporco grasso e batteri. La pulizia è completa e senza alcun intervento manuale: il mop è pronto all’uso per la sessione successiva.

Un ecosistema robotico pensato per tutta la casa

Oltre al sistema di lavaggio, Aqua10 Ultra Roller Complete offre una combinazione avanzata di hardware intelligente, potenza e software di nuova generazione.

🚀 ProLeap con gambe retrattili

Solleva il robot fino a 8 cm per superare soglie, tappeti spessi e dislivelli. Addio ai robot bloccati a metà stanza.

👁️ AstroVision Obstacle Intelligence con NVIDIA

Due fotocamere HD in 3D, supportate da NVIDIA Isaac Sim e apprendimento per rinforzo, permettono al robot di evitare oltre 240 ostacoli in tempo reale. Preciso, sicuro, affidabile anche in spazi complessi.

📡 Navigazione VersaLift con LDS retrattile

Il modulo di mappatura si solleva per una scansione completa, poi si ritrae per permettere al robot di passare sotto letti, divani e mobili bassi.

💨 Potenza di aspirazione: 30.000 Pa

Rimuove ogni tipo di detrito, polvere o peli di animale da pavimenti duri e tappeti con una forza superiore alla media del settore.

🧹 HyperStream DuoBrush

Sistema a doppio rullo che evita grovigli di peli e intasamenti, per una pulizia continua e potente.

🛞 Chassis AgiLift a tre ruote

Permette di superare ostacoli fino a 30 mm, adattandosi dinamicamente al terreno grazie al telaio Triple-Wheel AgiLift.

Pet Care 4.0: pensato per chi vive con animali

Dreame pensa anche alle famiglie con animali domestici. Con la modalità Pet Care 4.0, il robot:

Riconosce ciotole, tappetini, lettiere

Decide se pulirle o evitarle

Rileva animali e persone per evitarli in tempo reale

Torna in autonomia nelle zone non pulite

Aumenta la potenza in presenza di peli o cibo sparso

Consente di vedere i propri animali in diretta e comunicare con loro grazie all’audio bidirezionale

Connettività intelligente con Matter

Il robot Dreame è compatibile con il protocollo Matter, il nuovo standard della smart home, che consente di collegarlo facilmente ad altri dispositivi intelligenti, semplificando la gestione di tutta la casa.

Disponibilità

Il Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete sarà disponibile a livello globale nel quarto trimestre del 2025. I dettagli su prezzo e varianti saranno annunciati nelle prossime settimane.

