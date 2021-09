La nuova serie Reno 6 di Oppo continua la sua campagna promozionale e questa volta lo fa con un’ospite d’eccezione: Elodie, che da poco è uscita con il suo nuovo singolo “Vertigine”.

L’artista è una delle più apprezzate in Italia ed è anche il nuovo volto della campagna di OPPO Italia dove è protagonista a fianco della gamma Reno 6 che permette di catturare foto eccezionali grazie alla sua dotazione fotografica. Se ve la siete persa infatti vi rimandiamo alla nostra recensione di Reno 6 Pro 5G che abbiamo da poco pubblicato su Techzilla a questo link.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia commenta:

“Elodie si sposa perfettamente con il mood della nuova Reno6 Series: young, urban, espressiva e alla moda. Un’artista dai mille volti e sfaccettature che è stata scelta da OPPO Italia per la sua capacità di comunicare ed entrare in contatto con le persone. Grazie alla lente fotografica della gamma Reno6 Series siamo riusciti a cristallizzare tutta l’emotività ed espressività della nostra testimonial in un ritratto”

Isabella Lazzini