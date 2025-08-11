Narwal, tra i primi cinque marchi di aspirapolvere al mondo, ha presentato ufficialmente Narwal Freo S, il nuovo robot 2-in-1 che combina aspirazione e lavaggio in un formato più accessibile, senza rinunciare alle tecnologie chiave che hanno reso famoso il brand. L’obiettivo? Portare la filosofia di pulizia profonda dell’azienda nelle case di un pubblico ancora più ampio, con un dispositivo semplice da usare, affidabile e progettato per integrarsi negli ambienti moderni.

Pulizia senza sforzo, manutenzione quasi nulla

Dietro il design compatto del Freo S si nasconde una base 2-in-1 con svuotamento automatico: al termine di ogni ciclo, il robot rientra alla stazione, scarica fino a 180 giorni di polvere in un sacchetto da 3,5 litri e si ricarica da solo. Tutto questo riducendo al minimo l’intervento dell’utente. Un solo pulsante per avviare la pulizia, un indicatore LED per monitorarne lo stato e un’estetica minimalista che si inserisce facilmente in qualsiasi contesto abitativo.

Il Freo S mette in campo 8.000 Pa di potenza aspirante, gestita da un sistema aerodinamico che passa in modo intelligente tra quattro modalità per affrontare polvere, peli di animali e sporco più ostinato.

Per il lavaggio, mantiene una pressione di 8 N, con tre livelli di umidità regolabili e un serbatoio d’acqua da 300 ml rimovibile. Il risultato è una pulizia uniforme e senza aloni, adatta a ogni tipo di pavimento.

Mappatura precisa e copertura totale

Grazie ai sensori LiDAR di ultima generazione, Freo S crea una mappa dettagliata dell’ambiente, naviga agilmente sotto i mobili e supera ostacoli fino a 20 mm di altezza. Con una sola ricarica, è in grado di pulire fino a 140 m² seguendo un percorso a zigzag e ripassando in direzione opposta, per non lasciare nemmeno un centimetro scoperto

In modalità aspirazione, il rumore resta sotto i 62 dB, mentre il lavaggio scende sotto i 60 dB: un livello che consente di utilizzarlo anche mentre si è in casa senza fastidi. L’app Narwal Freo permette di programmare i cicli, regolare la potenza e il flusso d’acqua, salvare più mappe e integrarsi con Alexa e Google Home per un controllo vocale totale.

Prezzo e promozione di lancio

Il nuovo Narwal Freo S è già disponibile sullo store ufficiale Amazon e sul sito di Narwal Italia. con un’offerta speciale fino all’11 settembre 2025: invece del prezzo di listino di 299 Euro, sarà possibile acquistarlo a 249 E

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!