AVM porta in Italia il nuovo FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1600, una soluzione che punta a semplificare la creazione di reti mesh domestiche sfruttando lo standard Wi-Fi 6. Il sistema, disponibile in configurazioni da 2 o 3 ripetitori FRITZ!Repeater 1200 AX, promette velocità fino a 3.000 Mbit/s con configurazione plug-and-play.
La proposta tedesca si inserisce in un mercato sempre più competitivo dove brand come Netgear, ASUS e TP-Link dominano il segmento delle reti mesh consumer. La strategia di FRITZ! punta su semplicità d’installazione e affidabilità, elementi che potrebbero fare la differenza per utenti meno tecnici.
Il cuore del sistema risiede nella tecnologia Seamless Coverage, che promette di eliminare le zone morte garantendo copertura uniforme in ogni ambiente. La configurazione da 3 dispositivi è pensata per abitazioni con 4-6 stanze, mentre quella da 2 copre efficacemente spazi fino a 4 ambienti. Una segmentazione che rispecchia le esigenze abitative tipiche del mercato europeo.
Dal punto di vista tecnico, ogni ripetitore offre velocità teoriche di 2.400 Mbit/s sulla banda 5 GHz e 600 Mbit/s su quella 2,4 GHz. La sicurezza è garantita dalla crittografia WPA3/WPA2, mentre la gestione avviene attraverso l’app MyFRITZ!, disponibile in sette lingue europee incluso l’italiano.
L’approccio di AVM si distingue per la flessibilità di connessione: il sistema può collegarsi a qualsiasi router esistente, modem fibra (ONT) o dispositivo FRITZ!Box tramite porta LAN. Una scelta che elimina la necessità di sostituire l’infrastruttura esistente, riducendo costi e complessità di migrazione.
Ogni dispositivo integra una porta LAN Gigabit per collegamenti cablati, mentre funzionalità come la regolazione della luminosità LED, la modalità notturna per il risparmio energetico e il supporto IPv6 completano il quadro tecnico. La compatibilità con l’ecosistema FRITZ!OS permette controllo centralizzato e aggiornamenti automatici gratuiti.
La produzione europea rappresenta un elemento differenziante in un settore dominato da produttori asiatici, potenzialmente attrattivo per utenti attenti a qualità costruttiva e supporto locale. La garanzia quinquennale rafforza ulteriormente questa posizione, superando gli standard di settore tipicamente limitati a 2-3 anni.
Prezzo e disponibilità
Il posizionamento di prezzo non è stato ancora comunicato, elemento cruciale per valutare la competitività reale contro soluzioni consolidate come i sistemi mesh di ASUS, Netgear Orbi o TP-Link Deco. Il successo dipenderà dalla capacità di bilanciare semplicità d’uso, prestazioni e convenienza economica.
FRITZ! punta chiaramente su un pubblico che privilegia affidabilità e supporto tecnico rispetto alle prestazioni pure. Una strategia che potrebbe rivelarsi vincente nel segmento consumer meno esperto, dove la complessità di configurazione rappresenta spesso un ostacolo significativo all’adozione di soluzioni mesh avanzate.
Il sistema sarà disponibile attraverso i canali di distribuzione tradizionali, con informazioni dettagliate consultabili sul sito dedicato https://it.fritz.com/.
