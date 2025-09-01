FRITZ! arriva a IFA 2025 con un portafoglio prodotti completamente rinnovato che abbraccia tutte le tecnologie di connettività più avanzate. Dopo il recente rebranding, l’azienda presenta al padiglione 5.2 stand 177 una strategia chiara: rendere accessibili a tutti gli utenti le tecnologie Wi-Fi 7 e le connessioni in fibra ottica ad alta velocità.

L’approccio di FRITZ! per questa edizione della fiera berlinese è decisamente ambizioso: coprire ogni possibile scenario di connettività domestica, dalla connessione mobile d’emergenza fino alle reti in fibra ottica più veloci del mercato, passando per soluzioni mesh avanzate e un ecosistema smart home sempre più integrato.

Router per ogni esigenza: dal mobile alla fibra a 10 Gbit/s

Tra le novità più interessanti spicca il FRITZ!Box 6825 4G, pensato come soluzione entry-level per la navigazione mobile. Questo dispositivo compatto supporta velocità fino a 300 Mbit/s su reti 4G/LTE e 3G, integra Wi-Fi 6 e viene alimentato tramite USB-C, caratteristiche che lo rendono ideale come soluzione di backup o per situazioni di mobilità. La compatibilità con tutte le reti mobili internazionali ne fa un compagno di viaggio versatile.

Sul fronte delle connessioni fisse, FRITZ! introduce due nuovi modelli che democratizzano l’accesso al Wi-Fi 7. Il FRITZ!Box 7630 rappresenta il punto di ingresso ideale per chi vuole sperimentare le potenzialità del nuovo standard wireless, supportando connessioni DSL fino a 300 Mbit/s con tecnologia supervectoring 35b e offrendo Multi-Link Operation (MLO) per una connettività più stabile.

Il FRITZ!Box 4630, invece, si rivolge a chi possiede già un modem fibra ottica (ONT) e cerca prestazioni elevate per gaming e streaming. Con Wi-Fi 7 dual-band e porte LAN/WAN da 2,5-Gigabit, promette latenze ridotte e prestazioni costanti anche sotto carico.

Ma è nella gamma fibra ottica che FRITZ! mostra le sue ambizioni più elevate. I modelli FRITZ!Box Fiber 5690 XGS, 5690 Pro e 5690 sono progettati per sfruttare al massimo le connessioni in fibra più veloci, supportando standard GPON, AON e XGS-PON con velocità che possono raggiungere i 10 Gbit/s. Un approccio che testimonia la volontà dell’azienda di non farsi trovare impreparata dall’evoluzione delle infrastrutture di rete europee.

Ecosistema mesh e copertura esterna

La strategia mesh di FRITZ! si arricchisce con i nuovi FRITZ!Repeater 1700 e 2700, dispositivi Wi-Fi 7 pensati per estendere la copertura in abitazioni complesse o su più piani. Particolarmente interessanti sono i FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1700 e 2700, soluzioni complete che possono funzionare con qualsiasi router esistente mantenendo tutte le funzionalità avanzate del sistema FRITZ!Mesh quando utilizzati come Mesh Master.

Una novità significativa è rappresentata dal FRITZ!Repeater 1610 Outdoor, il primo dispositivo della gamma specificatamente progettato per l’uso esterno. Con certificazione IP54, resistenza ai raggi UV e alimentazione Power over Ethernet (PoE+), questo repeater Wi-Fi 6 apre nuove possibilità per la copertura di giardini, terrazze e aree esterne.

Accessori e smart home: l’ecosistema si completa

Sul fronte degli accessori, debutta il FRITZ!WLAN Stick 6700, un adattatore USB tri-band Wi-Fi 7 che porta le velocità fino a 2,8 Gbit/s anche su notebook e PC datati. Il dispositivo supporta la banda 6 GHz del Wi-Fi 7 e promette una configurazione semplificata grazie al supporto WPS.

L’ecosistema smart home si arricchisce con la FRITZ!Smart Energy 201, una presa intelligente dal design compatto che si integra nella rete domestica tramite DECT, e il FRITZ!Fon M3, un telefono cordless che oltre alla telefonia HD offre controllo completo dei dispositivi smart home FRITZ!.

Tutti i dispositivi beneficeranno inoltre del nuovo FRITZ!OS 8.20, che introduce funzionalità avanzate come FRITZ! Failsafe per la continuità di servizio, una gestione energetica migliorata e ottimizzazioni per il Wi-Fi Mesh.

L’approccio di FRITZ! per IFA 2025 dimostra una maturità tecnologica notevole: invece di puntare su singoli prodotti innovativi, l’azienda presenta un ecosistema completo e integrato che copre ogni aspetto della connettività domestica moderna. Una strategia che potrebbe risultare vincente in un mercato sempre più orientato verso soluzioni integrate piuttosto che dispositivi isolati.

Ecco una panoramica completa dei nuovi prodotti presentati con le loro principali funzionalità:

Dettagli sui nuovi prodottiFRITZ!

FRITZ!Box 5690 XGS

Router per fibra ottica ad alta velocità fino a 10 Gbit/s

Supporta lo standard in fibra ottica XGS-PON

Wi-Fi Mesh, 4 x 4, su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5760 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 1376 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta WAN/LAN da 10 Gbit/s e 4 porte LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per chiavette mobile, storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi e molto altro

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!Box 5690

Già disponibile tramite provider; informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

Per i dettagli sul prodotto: link

FRITZ!Box 7630

Supporta DSL inclusi supervectoring 35b fino a 300 Mbit/s

Wi-Fi Mesh, 2 x 2, su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta WAN/LAN da 2,5 Gbit/s e 3 porte LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per chiavette mobile, storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi e molto altro

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!Box 4630

Router wireless per modem a fibra ottica (ONT) fino a 2,5 Gbit/s

Wi-Fi Mesh, 2 x 2, su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta WAN da 2,5 Gbit/s, 1 porta LAN da 2,5 Gbit/s e 2 porte LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per chiavette mobile, storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi e molto altro

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!Box 6825

Router wireless per comunicazioni mobili via 4G e 3G fino a 300 Mbit/s

Wi-Fi 6 fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz)

Estende la rete domestica con Wi-Fi Mesh

1 porta LAN Gigabit

Alimentazione tramite USB Type-C

Compatibile con reti mobili di tutto il mondo

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!Repeater 2700

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura

Wi-Fi Mesh, 4 x 4 su 5 GHz e 2 x 2 su 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5760 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta LAN da 2,5 Gbit/s per collegamento via cavo o dispositivi compatibili in rete

Crittografia WPA3

Adotta nome e password della rete esistente con qualsiasi router wireless tramite WPS

Utilizzabile con qualsiasi router wireless

L’app FRITZ!App Wi-Fi aiuta a trovare il posizionamento ottimale in casa

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!Repeater 1700

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura

Wi-Fi Mesh, 2 x 2 su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

Porta LAN Gigabit per collegamento via cavo o dispositivi compatibili in rete

Adotta nome e password della rete esistente con qualsiasi router wireless tramite WPS

Utilizzabile con qualsiasi router wireless

L’app FRITZ!App Wi-Fi aiuta a trovare il posizionamento ottimale in casa

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura all’aperto e al chiuso

Wi-Fi Mesh, 2 x 2 su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 6

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2400 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 600 Mbit/s (Wi-Fi 6)

Certificato IP54, resistente ai raggi UV, per uso esterno

Resistente agli agenti atmosferici con Power over Ethernet (PoE+)

Design compatto con supporti intercambiabili per router interni ed esterni

Porta LAN Gigabit sull’alimentatore per collegamento via cavo o dispositivi compatibili in rete

Utilizzabile con qualsiasi router Internet tramite LAN

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!WLAN Stick 6700

Wi-Fi 7 per tutti i notebook e PC Windows

Wi-Fi tri-band, 2 x 2 su 6, 5 e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 e 6 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 6)

Utilizzabile con qualsiasi router wireless

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!Smart Energy 201

Presa smart per la Smart Home FRITZ!

Integrazione nella rete domestica via DECT

Design compatto per un uso pratico in qualsiasi presa

Configurazione semplice tramite FRITZ!App Smart Home o FRITZ!Box

Controllo da casa o in mobilità tramite app, PC, notebook, tablet; da casa anche con FRITZ!Fon, FRITZ!Smart Control 440 o tramite comandi vocali con FRITZ!Smart Gateway e tutti i comuni controller Matter

Basso consumo energetico, inferiore a 0,2 W

Crittografia sicura già al momento della consegna

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!Fon M3

Telefono DECT userf-friendly – perfetto per FRITZ!Box

Telefonia in HD

Display monocromatico da 1,8″, tastiera illuminata

Lettore multimediale e controllo dei dispositivi Smart Home

Accesso a rubriche online, segreterie multiple, ascolto remoto via e-mail, deviazione chiamate, liste chiamate, sveglia, baby monitor

Fino a 16 ore di autonomia in conversazione, 14 giorni in standby

Trasmissione vocale crittografata già al momento della consegna

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

Prezzi e disponibilità

Per tutti i nuovi prodotti presentati, FRITZ! ha comunicato che le informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico saranno disponibili prossimamente. Il sito ufficiale italiano è ora raggiungibile direttamente all’indirizzo https://it.fritz.com/

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!